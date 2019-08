Teodorovici, mesaj pentru PSD Constanța: Am promis că voi spune adevărul "PSD, atunci cand iti propune, n-are cum sa nu castige. Aceasta victorie (la alegerile prezidentiale - n.r.) n-avem cum sa o ratam. (...) Sunt lucruri de schimbat la noi toti. (...) La centru nu exista niciun fel de fisura. (...) Am promis la congres ca voi spune adevarul, sunt aici din respect pentru dumneavoastra, toti cei care sunteti in PSD Constanta, cu o singura exceptie - n-am sa o spun care. Va rog foarte mult, pentru ca stiu ca puteti, sa va ganditi la un scor pe care puteti sa-l atingeti. Tara se uita la dumneavoastra cu respect, dar si cu asteptari. Si ar fi bine (...) sa convingeti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

