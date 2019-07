Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, presedinte executiv al PSD, a declarat sambata ca ministrii trebuie sa faca lucrurile pe care si le-au asumat, adaugand ca nu va fi "niciun fel de ingaduinta" si ca acestia vor avea "o viata grea". Eugen Teodorovici a participat la conferinta de alegeri a organizatiei…

- "Vorbeam cu Mihai Fifor si imi spunea: mergem la Sibiu, sunt vreo suta de cetateni care ne asteapta acolo, nu cu intentii bune. Sunt dintre cei care s-au invatat ca pot rezolva lucrurile prin jigniri, prin tipete, prin cuvinte urate. Nu ne este teama pentru ca stim ca in spatele nostru sunt oamenii…

- Eugen Teodorovici se afla astazi, alaturi de Viorica Dancila, la Targu Mures, acolo unde are loc conferinta de alegeri a PSD Mures. In cadrul intalnirii, Eugen Teodorovici, presedintele executiv al PSD, a sustinut un discurs. "Trebuie sa schimbam si noi unele lucruri in partid. La nivelul guvernarii…

- "Spunea mai devreme putin Mihai (Fifor - n.r.) de faptul ca apreciaza, sa spunem, ca nu s-au facut pasi in spate. Eu spun ca trebuie sa ne schimbam aceasta abordare si trebuie sa apreciem atunci cand se fac pasi in fata, nu trebuie sa ne multumim cu o pozitie, sa spunem, pasiva sau de acest fel.…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila a anuntat, vineri, la Braila, ca in sondajele interne ale partidului pentru prezidentiabil sunt inclusi toti colegii care si-au anuntat intentia de a candida, si i-a nominalizat pe Eugen Teodorovici, Serban Nicolae, Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor. "Pe lista este…

- Președintele PSD Viorica Dancila, insoțita de președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici și secretarul general, Mihai Fifor, incep un tur de forța in PSD. Aceștia vor merge in trei filiale județene pentru a participa la alegerile interne.Citește și: PNL taie in carne vie: 12 consilieri…

- "Mulțumesc, dragi colegi, pentru increderea aratata astazi! Susținerea voastra, atat de puternica, ma onoreaza și ma face mai responsabil de parcursul nostru viitor. Din aceasta seara pornim uniți la drum si ne vom sprijini reciproc in viitoarele batalii electorale. PSD a aratat astazi ca…

- Viorica Dancila a facut primele declarații, dupa ce s-au numarat voturile și se știe ca ea este noul președinte al PSD. Ea a anunțat ca echipa de conducere a PSD, cu Eugen Teodorovici președinte executiv și Mihai Fifor secretar general, va lua la pas Romania, pana la alegerile prezidențiale.Din…