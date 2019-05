Teodorovici, mesaj important: Primul pas a fost făcut "Lupta cu timpul....da, pentru mulți dintre semenii nostri, pentru mulți dintre copiii noștri, aceasta lupta este o realitate constanta a vieții. O lupta cu timpul, cu gramele, cu calculele minuțioase ora de ora, zi de zi, ani de-a randul. La Sibiu, am avut onoarea de a participa la ceremonia de deschidere oficiala a celui de al 45-lea Congres Național al Societații Romane de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. Am avut un mesaj important pentru distinsa audiența formata preponderent din medici: sa mai facem un pas! Primul pas a fost facut inca de anul trecut, prin aprobarea sub-programului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

