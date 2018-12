Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea a declarat ca angajatii din sistem vor avea venituri majorate potrivit legii salarizarii. "Personalul medical a primit majorarile aferente anului 2022. De aceea, cred ca exista aceste temeri, pentru ca intr-adevar, personalul auxiliar - ingrijtoare, infirmiere - nu a beneficiat…

- "Este comparabil doar cu discursul tinut de presedintele Iohannis in Parlament. Este total neinspirat pentru ziua de 1 Decembrie. Votantii sai spun acelasi lucru, din nefericire. Daca asta am livrat ani de zile, in epoca Basescu, uite ca patru ani in vremea lui Iohannis nu au fost suficienti sa inceapa…

- "Exista niste date partiale, pentru ca noi am cerut un audit al Curtii de Conturi pe aceasta zona, si s-au prelucrat niste date statistice pana in luna august. Da, cererile depuse de medici pentru a pleca in strainatate, pentru acele certificate de conformitate, au scazut cu aproximativ 45-50%. Exista,…

- Guvernul a anunțat ca peste 4.000 de posturi vor fi desființate, in 2019! Ministerul de Finanțe a prezentat o decizie prin care 4.143 de posturi nu se vor mai regasi in anul viitor. Din acestea, 3.276 sunt de la ANAF, in timp ce 21 de ministere vor ramane fara 870 de posturi. Cele mai mari taieri…

- "In fiecare an e o discutie continua si Fondul Monetar, care a fost ieri, am avut discutii cu Fondul Monetar, cei de la Comisia Europeana, Consiliul Fiscal si, repet, este o parere pe care o luam in calcul, e de bun simt si corect sa iei in calcul toate aceste puncte de vedere, noi ca si Guvern ne…

- „In programul de guvernare sunt opt spitale regionale. Trei spitale regionale au studiul de fezabilitate gata pentru ca l-am prezentat, la Iasi, la Cluj si la Craiova. Banii au fost ceruti in 2014. S-au cerut 150 de milioane de euro pentru trei spitale, deci 50 de milioane de euro pentru un spital.…

- Intrebata de relația pe care o are cu ministrul de Finanțe, Lia Olguța Vasilescu a marturisit ca exista o colaborare foarte buna intre ministerul de Finanțe și ministerul Muncii. ''Nu este nicio problema intre noi. Am o colaborare foarte buna cu ministrul de Finanțe.'', a declarat Lia Olguța…

- ''Intotdeauna, intr-un Guvern, ministerul Muncii cu ministerul de Finanțe ar avea ceva de imparțit. In aceasta situație, in acest Guvern, sa știți ca cei doi miniștri chiar lucreaza foarte bine, va poate confirma și doamna Lia Olguța Vasilescu. Noi discutam. Și astazi am discutat aceasta incercare…