Stiri pe aceeasi tema

- "Nu va pot spune azi care e decizia Guvernului. (...) Au fost discutii, iar doamna prim-ministru a anuntat foarte clar ca este o discutie la nivel de Guvern cu sindicatele, cu mediul de afaceri si ca si principiu e corect ca in timpul jocului regulile sa fie schimbate cat mai putin. Si invocand mereu…

- Guvernul amana majorarea salariului minim, pana in luna ianuarie. Anuntul a fost facut, vineri, de ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, dupa sedinta de Guvern. Intrebat la Palatul Victoria daca vor mai exista discutii intre Guvern, sindicate si patronate cu privire la salariul minim, Teodorovici…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat vineri ca mai sunt cateva avize de asumat referitor la actul normativ privind cresterea salariului minim, urmand ca ulterior Guvernul sa ia o decizie in acest sens. Intrebat la Palatul Victoria daca vor mai exista discutii intre Guvern, sindicate si…

- "Vom vedea exact asta la nivel de Guvern, in urmatoarele zile vom anunta. Decizia se va lua in urmatoarele zile si o vom anunta. E posibil sa luam o hotarare de guvern chiar saptamana viitoare", a declarat Eugen Teodorovici intr-o emisiune la Antena 3. In ceea ce priveste aplicarea acestei…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, anunța reintroducerea salariului minim diferențiat in funcție de studii și vechime. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, premierul Viorica Dancila și miniștrii Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici s-au intalnit marți, 23 octombrie, la Palatul Victoria,…

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici s-au intalnit marți, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor, carora le-a fost prezentat proiectul de Hotarare de Guvern privind creșterea salariului minim brut garantat in plata, pe economie:…

- Ministerul Muncii anunța, marți seara, dupa discuția cu sindicatele, reintroducerea salariului minim brut garantat in plata diferențiat in funcție de nivelul de studii sau de vechimea in munca, de 2.350 de lei brut, singura divergența fiind legata de data la care se va aplica masura.Premierul…

- SALARIU MINIM, majorare diferențiata. Marire cu 100 de lei net Premierul Viorica Dancila și miniștrii Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici s-aui intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor, carora le-a fost prezentat proiectul de Hotarare de…