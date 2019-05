Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat joi ca, la inceputul saptamanii viitoare, cele 700 de milioane de lei care au fost transferate catre Fondul de mediu pentru restituirea taxei auto trebuie sa se regaseasca in conturile romanilor. "Astazi, in Guvern, am avut o propunere de act…

- Printr-o Hotarare de Guvern vor fi transferati 700 milioane lei din fondul de rezerva in fondul de mediu pentru restituirea taxei auto, a anuntat, joi, la Guvern, ministrul Eugen Teodorovici. Astfel, ministrul isi doreste ca banii sa fie restituiti pana la sfarsitul lunii mai. De acesti bani vor beneficia…

- Ministrul Finantelor Publice a anuntat, joi, ca vor fi transferati 700 de milioane de lei din fondul de rezerva al Guvernului in cel de mediu pentru ca cei care au depus cereri de restituire a taxei auto pana la 31 august 2018 sa poata beneficia de restituirea acesteia pana la sfarsitul lunii mai, relateaza…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat duminica, in municipiul Lupeni, ca banii din taxa de mediu, pe care proprietarii de masini au achitat-o la prima inmatriculare a autovehiculelor, va fi restituita celor in drept pana la sfarsitul lunii mai si ca ANAF va trebui sa emita pana…

- Banii din taxa de mediu, pe care proprietarii de masini au achitat-o la prima inmatriculare a autovehiculelor, va fi restituita celor in drept pana la sfarsitul lunii mai, a anunțat ministrul Finantelor. Potrivit lui Eugen Teodorovici, ANAF va trebui să emită până atunci toate deciziile…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat duminica, in municipiul Lupeni, ca banii din taxa de mediu, pe care proprietarii de masini au achitat-o la prima inmatriculare a autovehiculelor, va fi restituita celor in drept pana la sfarsitul lunii mai si ca ANAF va trebui sa emita pana…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat duminica, in municipiul Lupeni, ca banii din taxa de mediu, pe care proprietarii de masini au achitat-o la prima inmatriculare a autovehiculelor, va fi restituita celor in drept pana la sfarsitul lunii mai si ca ANAF va trebui sa emita pana…

- Eugen Teodorovici a precizat ca ANAF va trebui sa emita pana atunci toate deciziile de impunere necesare acestui proces. Schimbari oficiale privind TICHETELE de MASA si VOUCHERELE de VACANTA. Decizia a aparut in Monitorul Oficial "Stiti ca eu am anuntat foarte clar ca voiam sa nu mai…