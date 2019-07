Stiri pe aceeasi tema

- „Potential exista foarte mare. Vor fi foarte multe masuri pe care le promovam in acest an”, a spus Eugen Teodorovici, la Antena 3. Acesta a adaugat ca valoarea PIB-ului este cea mai mare de pana acum, ajungand la 1031 de miliarde de lei. „A crescut cu 34% fata de 2016”, a afirmat ministrul. In privinta…

- Pensiile se vor dubla de la 1 septembrie, acesta este anunțul facut de ministrul Finanțelor la Antena 3. Ministrul a venit imediat și cu un daca, oricat de surprinzator ar parea, Eugen Teodorovici chiar a spus-o, deși suna a șantaj: „doar daca vom ramane in continuare la guvernare”!Citește…

- Ministerul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, marti seara, ca deficitul de 1,4% a fost estimat la inceputul anului, cand au fost asumate anumite modificari legislative. Teodorovici sustine ca exista bani de pensii si salarii, acestea urmand a fi platite. In schimb, ministrul Finantelor…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a anuntat ca miercuri va participa la dezbaterea proiectului privind Legea pensiilor in plenul Camerei Deputatilor si si-a exprimat convingerea ca va fi dat votul final, iar legea va fi aprobata. "Eu, maine, voi merge in plenul Camerei, insotit de…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca proiectul cu privire la legea pensiilor, care a fost respins de Senat, va intra saptamana viitoare la vot in plenul Camerei, precizand ca este vorba de un proiect important si s-ar bucura ca toata lumea sa-l voteze, potrivit…

- „Recalcularea pensiilor se deruleaza in continuare fara nicio sincopa și sa nu uitam ca exista și o a doua camera, care este decizionala, Camera Deputaților, acolo se va regla acest lucru, astfel incat Legea sa fie aprobata de Parlament", a declarat, miercuri, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor.…

- „Noi in acest an, stiti foarte bine, avem prinse sumele necesare astfel incat ceea ce am promis de la l septembrie sa se si intample. Probabil ca in septembrie, cand incepe sesiunea parlamentara, se discuta pe lege si va fi adoptata de Parlament', a spus Eugen Teodorovici. De asemenea, el…

- Gabriela Firea: „Destul de trista. Nu e vesel sa nu ai bani, sa nu poți plati subvențiile. Finalul, eu spun ca a fost bun. Speram sa fie bine, așa cum s-a promis, la rectificare.” Robert Negoița, primarul sectorului 3: „Avem un angajament de la ministrul de finanțe și de la premier ca sumele de care…