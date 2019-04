Teodorovici, la ECOFIN: Ar trebui un pachet masiv împotriva mobilității selective din UE "Poate in timpul Presedintiei romane voi invita tarile care trimit lucratori in strainatate la o discutie, sa vedem ce e de facut. Ar trebuie sa ne gandim la un pachet agresiv care sa aduca o solutie, pentru ca nu putem sa ne atingem obiectivele in situatia actuala, de aceea discutam acum despre scaderea competitivitatii, despre cheltuieli diferite, aspecte care sunt influentate de aceasta mobilitate intra-europeana. Deci trebuie sa incurajam aceasta mobilitate, dar trebuie si sa tinem cont de tipul de masuri pe care trebuie sa le aplicam pentru a nu fi afectati noi toti", a afirmat Eugen Teodorovici. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

