Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Misa a fost numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, a anunțat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa o discutie cu Liviu Dragnea. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a confirmat ca exista o propunere facuta catre premierul Viorica Dancila de numire a lui Ionut Misa in functia de sef al Agentiei Nationale de Administrare...

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca i-a inaintat premierului Viorica Dancila propunerea de numire a lui Ionuț Mișa la șefia ANAF, informeaza HotNews.ro, citand news.ro. Ziariștii l-au intrebat pe Teodorovici daca propunerea de a-l numi pe Ionuț Mișa ...

- Eugen Teodorovici a precizat ca a trimis premierului Dancila propunerea sa pentru șefia ANAF. Potrivit ministrului de Finanțe, Ionuț Mișa ar urma sa preia conducerea Agenției. Eugen Teodorovici a precizat ca l-a propus pe fostul ministru al Finanțelor, Ionuț Mișa, pentru funcția de șef al ANAF. Propunerea…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a anuntat miercuri ca l-a propus pe Ionut Misa, fost ministru in Guvernul Tudose, in functia de presedinte al ANAF. El a inaintat propunerea premierului Viorica Dancila .

- Eugen Teodorovici confirma numirea lui Ionuț Mișa la conducerea ANAF. Fostul ministru al Finanțelor urmeaza sa preia conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscala, in condițiile unor rezultatele foarte slabe privind colectarea la bugetul de stat. Ionuț Mișa a fost ministru in Guvernul Tudose…

- 24 de sefi din cadrul Fiscului au fost demisi, iar Ionut Misa, fostul ministru de Finante, urmeaza sa fie instalat in fruntea ANAF. Acestea sunt cateva dintre deciziile luate de ministrul Finantelor. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a explicat aseara la Antena 3 de ce sefii ANAF au fost tinuti…

- Ionuț Mișa va fi numit noul șef al ANAF, spun surse citate de Realitatea TV . Potrivit sursei citate, conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscala urmeaza sa fie schimbata, iar motivul il reprezinta rezultatele foarte slabe privind colectarea la bugetul de stat. Ionuț Mișca a fost ministru…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat, in motivarea respingerii propunerii de revocare a Laurei Codruța Kovesi, ca niciunul dintre punctele invocate de ministrul Tudorel Toader nu se susțin, folosind, in general, argumentele invocate de șefa DNA in apararea facuta…

- De miercuri, presa și Internetul vuiesc ca premierul Viorica Dancila a vorbit despre criza imonoglobulinei, folosind termenul greșit de “imunoglobina”. Știrea s-a raspandit cu viteza luminii, iar jurnaliști – unul mai deontolog decat altul – s-au intrecut sa faca glume pe seama premierului, deși chiar…

- Secția pentru judecatori a Consilului Superior al Magistraturii (CSM) a respins, joi, candidatura magistratului Mirela Sorina Popescu la un nou mandat pentru șefia Secției Penale a Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Motivul: judecatoarea nu a reușit sa treaca testul interviului, susținut in…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discuție, marți, de la ora 14.00, cererea ministrului justiției Tudorel Toader de revocare a Laurei Codruța Kovesi de la șefia Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Anunțul a fost facut, luni, de Secția pentru procurori a…

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. In plus, au fost inregistrate intarzieri de zeci de minute in Gara de Nord din Capitala. “Cateva trenuri anulate – cel de Constanta si Craiova, dar traficul de pasageri este preluat de alte trenuri. Acum la Bucuresti…

- Peste 1.000 de persoane demonstreaza, la aceasta ora, in Piața Victoriei din Capitala, fața de propunerea ministrului justiției pentru ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa fie revocata din funcție. Protestul din Piața Victoriei, la care participa peste 1.000 de persoane, are ca principal motiv cererea…

- Ministerul Justiției a publicat, vineri, raportul in baza caruia Tudorel Toader a declanșat procedura de revocare a Laruei Codruța Kovesi de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție. CITEȘTE AICI RAPORTUL INTEGRAL Stirea Raportul prin care Tudorel Toader cere revocarea Laueri Codruța Kovesi de…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, propune revocarea Laurei Codruța Kovesi de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție, cu un an inainte de a ise termina acesteia mandatul. Tudorel Toader a luat aceasta decizie in baza unui raport de evaluare a activitații manageriale prezentat, joi seara, perioada…

- Procurorii DNA cer PSD Prahova documente privind campania pentru alegerile europarlamentare din anul 2014 a Dacianei Sarbu. Laura Moagher, secretar executiv al PSD a declarat, la Antena 3 ca a primit o adresa de la DNA prin care i s-au solicitat mai multe documente, „este vorba despre 19 chitanțe, toate…

- “Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, așa cum Romania nu ar fi completa fara respectarea valorilor UE”, este mesajul oficial al Comisiei Europene, transmis, miercuri seara, dupa intalnirea dintre președintele Comisiei, Jean Claude Juncker și premierul Viorica Dancila. De altfel, in conferința…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis, pe pagina sa Twitter, un mesaj de incredere și susținere, dupa intalnirea pe care a avut-o prim-ministrul Viorica Dancila, la Bruxelles. Prim-ministrul Viorica Dancila, se afla, marți și miercuri, la Bruxelles unde are serie de intrevederi…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) este pregatita sa sprijine proiectul autostrazii Comarnic – Brasov, a declarat luni, la Palatul Victoria, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu ministrul Finantelor Eugen Teodorovici. “Vom continua sa colaboram, sa…

- Omul politic despre care Mihaiela Iorga Moraru a vorbit in emisiunea lui Mihai Gadea, potențiala propunere pentru funcțiua de premier, pe care Laura Codruța Kovesi a incercat sa o blocheze, ar fi Eugen Teodorovici, scrie DC News. Potrivit unor surse DCNews, ministrul a carui ascensiune se dorea a fi…

- Fostul internațional Ionuț Lupescu va candida la președinția Federației Romane de Fotbal, a anunțat duminica soția sa Flori Lupescu, pe Facebook. ”M-am hotarat sa intru in aceasta lupta fiindca foarte multa lume mi-a cerut sa facem ceva pentru fotbalul romanesc. In zilele urmatoare voi face și o conferința…

- Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care, teoretic, statul ar trebui sa le incaseze drept din impozitarea Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane la biserica pentru “activitati cu caracter social”. “Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia mult mai…

- Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al finantelor, in prezent consilier al premierului Viorica Dancila, a fost condamnat, joi, de magistrații Curții Supreme, la opt ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Decizia de joi a…

- Cele mai mari sume le vor pierde directorii din Ministerul Afacerilor Externe, iar cei mai caștigați vor fi medicii primari și profesorii universitari, potrivit unor calcule realizate la nivelul ministerelor, pentru aplicarea de la 1 ianuarie a legii salarizarii. Cea mai mare scadere in cazul funcționarilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat vineri, pentru Agerpres, ca a renuntat la Serviciul de Protecție și Paza. Miercuri, la inceputul sedintei de guvern, premierul Viorica Dancila anunta ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. In aceeasi zi, vicepremierul Paul Stanescu sustinea…

- La doar o zi dupa ce prim-ministrul Viorica Dancila și membrii Guvernului au anunțat ca renunța la SPP, instituția condusa de “eternul” Lucian Pahonțu, a anunțat ca a platit 4.132.800 de lei (aproape 1 milion de euro) fara TVA pentru 3 autoturisme, scrie grupul.ro Grupul de Investigații Politice arata…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. “Astazi vom adopta o ordonanta de urgenta privind prorogarea termenului de depunere a Formularului 600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie”, a declarat Dancila, la inceputul…

- Ministrul Finantelor Eugen Tedorovici a afirmat marti ca i a propus lui Ionut Misa, fost ministru al Finantelor in Guvernul Tudose, sa faca parte din echipa de la Finante, informeaza Realitatea.net. "Am avut o discutie cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri si i am propus o formula de a lucru…

- Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, marți dimineața, ca pregatește o Ordonanța de Urgența care va anula depunerea Deciziei 600. Actul normativ va fi prezentat, miercuri, in prima ședința de guvern condusa de noul premier, Viorica Dancila. „Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei…

- Noul premier, Viorica Dancila, a renunțat, așa cum anunța inca de acum o saptamana, la lucratorii Serviciului de Protecție și Paza. Aceeași decizie au luat-o de altfel toți miniștrii. Luni seara, imediat dupa ce a ajuns la Palatul Victoria, Viorica Dancila a renunțat la serviciile SPP (Serviciul de…

- Ministrul Finanțelor Eugen Tedorovici a afirmat marți ca i-a propus lui Ionuț Mișa, fost ministru al Finanțelor in Guvernul Tudose, sa faca parte din echipa de la Finanțe.„Am avut o discuție cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri și i-am propus o formula de a lucru in echipa. Este…

- Ministerul Finantelor Publice ar putea activa un departament care se va ocupa cu analiza cheltuielilor institutiilor publice, a anuntat Eugen Teodorovici, ministrul propus pentru a prelua portofoliul Finantelor. “Din 2015 a fost infiintat un departament la MFP pe care as putea sa-l activez, care sa…

- Stefan a fost avizat luni cu 41 de voturi pentru, 16 impotriva si nicio abtinere. Viorel Stefan a fost ministru de Finante in Cabinetul Grindeanu, in perioada ianuarie-iunie 2017.”Eu nu am plecat din pozitia de ministru de Finante din cauza unei divergente sau a unui conflict. A fost optiunea…

- Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura Guvernului Viorica Dancila. UDMR este singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Audierile au inceput la ora 8.00. Aviz pozitiv in comisie pentru Victor Negrescu, ministrul propus…

- Senatorii si deputatii PSD si ALDE se vor reuni, duminica, la Palatul Parlamentului, la intalnire urmand sa participe si premierul desemnat Viorica Dancila. Printre temele care vor fi abordate se numara programul de guvernare si prioritatile legislative. Potrivit Mediafax, ședinta comuna a grupurilor…

- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis, vineri, ca audierile ministrilor guvernului ce va fi condus de Viorica Dancila sa se desfasoare luni, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. “Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de…

- Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, incepand cu 1 ianuarie 2019, se arata in noul program de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de Cabinetul condus de Viorica Dancila, potrivit publicației Profit.ro. Cu o cota a taxei pe valoarea adaugata de 18%, Romania va avea a doua…

- Viorel Stefan, fost presedinte al Asociatiei Armatorilor si Operatorilor Portuari Fluviali din Romania, revine in Guvern ca vicepremier. In 2017, a fost ministrul finantelor in Guvernul Grindeanu. Viorel Stefan s-a nascut pe 26 iulie 1954, in localitatea Mitoc, judetul Botosani. Este casatorit si are…

- PSD il propune pe Eugen Teodorovici pentru functia de ministru al Finantelor. Din funcția de presedinte al Comisiei de buget-finante din Senat, Teodorovici a contestat masurile cuprinse in Ordonanta 79/2017 care au generat „revolutia fiscala” de la 1 ianuarie 2018. Imediat dupa nominalizarea oficiala…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca a fost placut impresionat dupa discuția avuta cu premierul desemnat, Viorica Dancila. Hunor a precizat ca i-a placut la premierul desemnat, Viorica Dancila, faptul ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la liderul PSD, Liviu Dragnea. „Mi-a…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri seara, ca o desemneaza pe Viorica Dancila pentru funcția de premier. Vom reveni cu detalii. Stirea Iohannis: “Am decis sa dau inca o șansa PSD”. Viorica Dancila, desemnata premier a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…

- Consultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la ora 12.00. Primii chemati au fost liderii PSD-ALDE, delegatie condusa de liderul PSD Liviu Dragnea si secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, in lipsa presedintelui de partid. Coalitia PSD-ALDE o sustine pe…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat, miercuri, decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat. Totodata, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada…

- Procedura prin care Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier a reprezentat o premiera pentru Comitetul Executiv National (EXxN) al PSD, a declarat, marti, presedintele partidului, Liviu Dragnea. “Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara (luni seara – n.r.), pentru a discuta…

- Eurodeputata PSD Viorica Dancila – liderilor europarlamentarilor PSD – s-a delimitat, sambata, de declarațiile premierului Mihai Tudose vizavi de relația cu Budapesta. “Statul unitar roman este un principiu constitutional nenegociabil, insa nu avem nevoie de formulari nefericite pentru a puncta acest…

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavoastra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavosatra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- Ioana Theodoru In ultimele zile a devenit evident ca Mihai Tudose se pregatește intens sa dea atacul final impotriva lui Liviu Dragnea. Gesturile diferiților membrii PSD care contesta, deocamdata timid, autoritatea lui Liviu Dragnea, dar și discursul anterior asumat de Mihai Tudose sunt elemente care…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu. Motivul: explicatiile lacunare privind modul in care a fost menținut in sistem politistul reținut pentru pedofilie. “Am transmis premierului…