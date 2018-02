Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru acei angajatori care au asigurat majorarea salariilor pentru angajati (precum persoanele fizice incadrate in grad de handicap grav, persoane care desfasoara activitati de creare de programe de calculator, cele care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare si cei sezonieri) cu cel putin…

- Autoritatile renunta la ajutorul de stat pentru IT-sti si alte categorii de angajati dupa transferul contributiilor, venind insa cu un mecanism de retinere la sursa, prevazut intr-un proiect de...

- Peste doua milioane de salariati din mediul economic concurential ar putea fi afectati in urma aplicarii OUG 79/2017 privind transferul contributiilor de la angajator in brutul angajatului, a declarat presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin, contactat de HotNews.ro. Acesta spune ca pana…

- 'In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. (...) Stim foarte bine acele derogari prin Ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat de a creste salariile brute astfel incat netul…

- Vineri s-a inaugurat punctul de lucru al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Iasi de la Podu Iloaiei. La acest punct de lucru vor lucra 12 angajati ai ISUJ, care vor putea interveni profesionist si in regim de urgenta 24 de ore din 24. "Reusita acestui proiect este un exemplu de…

- Traficul international de persoane si marfuri prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse se desfasoara acum printr-un nou terminal care are disponibile zece benzi de lucru, se arata intr-un comunicat de presa, emis, vineri, de ITPF Giurgiu. "Autoritatile de frontiera bulgare au informat Inspectoratul…

- Direcția de Asistența Sociala Deva aduce la cunoștința instituțiilor publice și private care intocmesc și elibereaza adeverințe de venit (Anexa nr. 2 – Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 111/2010) persoanelor care au dreptul la indemnizație pentru creșterea copilului sa procedeze la verificarea…

- Guvernul a aprobat miercuri Ordonanta de Urgenta privind amânarea depunerii formularului 600 pâna pe 15 aprilie. Temernul limita privind depunerea Formularului 600 se va proroga pâna la 15 aprilie, iar plata contributiilor pentru cei care obtin venituri…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila are loc miercuri. Se discuta o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit noului ministru al Finantelor,…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit…

- Noul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca in ședința de guvern de miercuri va fi adoptata o Ordonanța de Urgența prin care sa fie eliminata Declarația 600, prin care persoanele cu venituri din activitați independente erau obligate sa plateasca la ANAF sume trimestriale pentru CAS…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, marți dimineața, la sediul ministerului, ca pregatește o Ordonanța de Urgența pentru a anula depunerea Deciziei 600. Eugen Teodorovici spune ca Declaratia 600 nu isi are rostul. “Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei 600, timp in care…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat marți dimineața, la sediul ministerului, ca pregatește o Ordonanța de Urgența pentru a anula depunerea Deciziei 600, ordonanța pe care i-o va prezenta maine, in ședința de guvern, premierului Viorica...

- Eugen Teodorovici, desemnat ministrul Finanțelor Publice, a declarat, ieri, ca Guvernul amana implementarea Formularului 600, timp in care poate lua decizia de a abroga aceasta masura, afirmand ca cetațenii nu vor mai fi obligați sa mai depuna acest formular, informeaza MEDIAFAX.„Pe 31 este ...

- Eugen Teodorovici, noul ministru al Finanțelor, renunța la schema de minimis pentru firmele din domeniul IT, pregatita de fostul guvern pentru a preveni reducerea veniturilor programatorilor dupa transferul contribuțiilor sociale la angajat. In schimb, acesta pregatește o ordonanța de urgența cu un…

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, sustine Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. "Nu se va adopta în acest an nicio taxă suplimentară, nicio creştere a unei taxe, impozit şi aşa…

- Conform unui anunt facut de ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului, autoritatile iau in calcul ca plata contributiilor sociale estimate pe baza veniturilor extra-salariale sa se realizeze pe baza CNP la organul fiscal, fara a se depune Declaratia 600.…

- Autoritatile iau in calcul ca plata contributiilor sociale estimate pe baza veniturilor extra-salariale sa se realizeze pe baza CNP la organul fiscal, fara a se depune Declaratia 600, conform unui anunt facut de ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului.…

- Dragnea anunța eliminarea Declarației 600, in perioada urmatoare. Liderul PSD a declarat, la intrarea in sediul PSD, unde incepe ședința Comitetului Executiv Național, ca a discutat cu cei din Guvern, care urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea…

- Inspectoratele teritoriale de munca verifica in aceste zile daca angajatorii s-au supus noii reguli de transfer al contribuțiilor catre angajați și derularea negocierilor pentru majorarea salariului brut. In caz contrar, amenzile pregatite sunt cuprinse intre 5.000 de lei și 10.000 de lei, scrie…

- Peste 100 de angajați vor fi vizați de concedieri la Primaria Deva. Oamenii vor fi dați afara, deși fondul de salarii aproape ca s-a dublat intr-un an, atat din cauza angajarilor, cat și a creșterilor salariale. Autoritațile avertizeaza ca și ar putea exista concedieri și la Poliția Locala Deva.Reducerile…

- Guvernul ar putea amana pana la 1 iulie plata contributiilor, a TVA si a impozitului pe profit in contul unic de la Trezorerie, potrivit unui proiect de Ordonanta postat pe pagina Ministerului de Finante."Luand in considerare modificarile legislative in domeniul fiscal adoptate recent care implica din…

- Cu doar zece zile inainte de momentul intrarii in vigoare a OUG privind transferul contributiilor de la angajator la angajat, Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania – RGDA face un apel public catre autoritatile romane pentru a compensa, de o maniera fezabila si eficienta, impactul negativ…

- Guvernul are in vedere doua variante pentru a rezolva situatia angajatilor din domeniul IT, prima fiind schimbarea unui formular ANAF, iar cea de-a doua - elaborarea unui act normativ cu putere de lege care sa vizeze veniturile obtinute incepand cu data de 1 ianuarie 2018, au anuntat surse oficiale.…

- Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania (RGDA) nu sustine ideea unui ajutor de stat pentru industria IT in vederea compensarii transferului contributiilor de la angajator la angajat, se arata intr-un comunicat de presa al organizatiei.

- Potrivit acestora, actul normativ ar putea fi adoptat saptamana viitoare si va prevede scutirea de impozitul pe venit de 10% pentru IT-istii cu studii medii, dar aflati la facultate, dar si pentru cei cu facultatea terminata. Sursa citata a mai aratat ca IT-istii cu studii medii vor plati impozit…

- Autoritatile lucreaza la o ordonanta de urgenta privind un ajutor de stat care sa acopere costurile angajatilor din IT ce vor reiesi in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat, aceasta urmand a fi discutata in sedinta de Guvern de saptamana viitoare, sustine ministrul Finantelor…

- Autoritatile lucreaza la o ordonanta de urgenta privind un ajutor de stat care sa acopere costurile angajatilor din IT ce vor reiesi in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat, aceasta urmand a fi discutata in sedinta de Guvern de saptamana viitoare, sustine ministrul Finantelor…

- Autoritațile lucreaza la o ordonanța de urgența privind un ajutor de stat care sa acopere costurile angajaților din IT ce vor reieși in urma transferului contribuțiilor de la angajator la angajat, aceasta urmand a fi discutata in ședinta de Guvern de saptamana viitoare, susține ministrul Finanțelor…

- Autoritatile lucreaza la o ordonanta de urgenta privind un ajutor de stat care sa acopere costurile angajatilor din IT ce vor reiesi in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat, aceasta urmand a fi discutata in sedinta de Guvern de saptamana viitoare, sustine ministrul Finantelor…

- Autoritatile lucreaza la o ordonanta de urgenta privind un ajutor de stat care sa acopere costurile angajatilor din IT ce vor reiesi in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat, aceasta urmand a fi discutata in sedinta de Guvern de saptamana viitoare, sustine ministrul Finantelor…

- Autoritatile lucreaza la o ordonanta de urgenta privind un ajutor de stat care sa acopere costurile angajatilor din IT ce vor reiesi in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat, aceasta urmand a fi discutata in sedinta de Guvern de saptamana viitoare, sustine ministrul Finantelor…

- Conducerea Consiliului Judetean Gorj a anuntat ca salariatii institutiei si ai unitatilor subordonate nu vor avea de pierdut la salariu, in urma trecerii contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului. Presedintele Consiliului Judetean Gorj, Cosmin Popescu, a declarat ca nici ...

- Blocul National Sindical (BNS) organizeaza, marti, un protest fata de masurile fiscale, in Piata Victoriei, la manifestatie urmand sa participe si in jur de 1.000 de sindicalisti. Protestatarii susțin ca prin transferul contributiilor de la angajatori la angajati, peste 30 la suta din veniturile angajatului…

- Instituțiile și autoritațile administrației centrale vor trebui sa reduca cheltuielile cu bunurile și serviciile aferente intreținerii și funcționarii cu 10%, in 2018, a declarat Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor Publice, in cadrul dezbaterii pe marginea bugetului pe 2018, in Comisiile reunite de…

- Un citat din celebra carte “Ferma animalelor” a lui George Orwell spune asa: “In ferma, toate animalele sunt egale. Totusi, unele dintre animale sunt mai egale decat celelalte”. Cam asa este si cu recentul proiect de Ordonanta de urgenta care spune ca neplata catre buget, „cu intentie”, a impozitelor…

- HSBC a anunțat vineri ca și-a extins echipa de cercetare asiatica prin angajarea a 15 analiști in urma lansarii HSBC Qianhai Securities, prima companie comuna de valori mobiliare chineze care va fi majoritar deținuta de o banca straina, potrivit Businessinsider.com.

- Nou proiect al Guvernului: Inchisoare pana la 6 ani pentru datornici Ministerul Finantelor vrea sa modifice legea evaziunii fiscale, in sensul inaspririi sanctiunilor pentru rau-platnici, astfel angajatorii care nu-si platesc la timp datoriile la stat ar putea face inchisoare pana la 6 ani. Masura…

- Neplata catre buget, cu intenție, a impozitelor și contribuțiilor supuse regimului de reținere, sau incasare și plata, sau virare, va fi incriminata ca fapta de evaziune fiscala și pedepsita cu inchisoare de la un an la șase ani, potrivit unui proiect de Ordonanța de urgența publicat de Ministerul Finanțelor.…

- Guvernul a aprobat in sedinta miercuri un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Pentru a evita diminuarea drepturilor salariale ca urmare a noilor masuri de transfer a contributiilor din…

- Doar 20% dintre IMM-urile romanesti desfasoara in prezent activitati de export, contribuind cu 25% la exporturile totale din Romania, potrivit unui studiu realizat recent de UPS si Kantar Millward Brown.

- Ordonanta de urgenta 79/2017, prin care a fost modificat Codul Fiscal, a fost adoptata luni de Senat cu 71 de voturi ”pentru” si 37 de voturi ”împotriva”, urmând ca actul normativ sa fie transmis Camerei Deputatilor, care este forul decizional. OUG 79/2017…

- Guvernul a adoptat in sedinta de astazi hotararea privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Actul normativ reglementeaza, printre altele, stabilirea modului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare…

- In perioada 20 noiembrie – 20 decembrie, angajatorii sunt obligati sa negocieze cu salariatii noile contracte de munca privind mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Procedura este mentionata in Ordonanta de urgenta numarul 82/2017: Potrivit acesteia, negocierile vor avea loc colectiv,…

- Posta Romana a anuntat, miercuri ca, cei peste 25.000 de salariati nu vor fi afectati de transferul contributiilor sociale, de la angajator la angajat, ca urmare a modificarilor aduse Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2018. "Am luat decizia de a veni in sprijinul angajatilor nostri, si asigur, pe aceasta…

- Confederațiile sindicale din Romania vor sesiza miercuri Avocatul Poporului in legatura cu actul normativ adoptat de Guvern privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, conform unei informari de presa a Blocului Național Sindical (BNS). "Miercuri, 15.11.2017,…

- Premierul Mihai Tudose anunța ca s-a intalnit, luni, cu managerul general al Coca-Cola HBC Romania, Jaak Mikkel, care i-a dat asigurari ca la nivelul acestei companii nu vor exista scaderi salariale ca urmare a transferului contribuțiilor sociale. "Am avut astazi o întâlnire…

- Deputatul PRO Romania, Alin Vacaru este de parere ca Ordonanta de Guvern privind trecerea contributiilor de la angajator la angajat va fi pusa in aplicare dintr-o ambiție a președintelui PSD, Liviu Dragnea care vrea sa demonstreze ca ce spune el este litera de lege. In ciuda faptului ca nu sunt de acord…

- Acest lucru este posibill deoarece salariile tuturor demnitarilor de la noi din tara se calculeaza prin inmultirea unui coeficient cu salariul minim brut. Astfel, din ianuarie 2018 acel coeficient va fi inmultit cu 1.900 (salariul minim brut de la 1 ianuarie 2018) fata de 1.450 cat este in prezent. …

- Un numar de 157.798 de angajatori nu platisera contributiile sociale pentru 2.076.097 de angajati, la 30 septembrie 2017, iar acest lucru justifica necesitatea realizarii transferului de contributii de la angajator la angajat, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, intr-o conferinta…