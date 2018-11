Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi, la Parlament ca ordonanta referitoare la infiintarea Fondului Suveran de Investitii va fi discutata in sedinta de guvern de vineri....

- Este oficial! S-a stabilit data la care Romania va adopta moneda euro. Ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, a afirmat ca s-a decis anul de cand Romania va trece la moneda euro, iar intreg calendarul va fi prezentat saptamana viitoare. „In 2024. Asa este calendarul oficial”, a spus…

- Ministrul Finanțelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, i-a dat dreptate, marți seara, comisarului european Corina Crețu, cand aceasta s-a plans de accesarea fondurilor europene pentru proiectele de infrastructura derulate in Romania.„Doamna Crețu trebuie sa faca presiune pe statele membre…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, marți seara, ca la rectificarea bugetara, a fost alimentat fondul de rezerva al Guvernului care ajunsese pe zero, deoarece s-au facut plați de 600 de milioane de lei doar pentru despagubirea persoanelor afectate de inundații.„La…

- Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, a confirmat ca, la intalnirea de la Cotroceni de joi, s-a discutat despre rectificarea bugetara, desi credea ca aceasta intalnire nu mai are obiect, din moment ce rectificarea a fost adoptata, miercuri, de Guvern. Eugen Teodorovici si ministrul justitiei, Tudorel…

- Ministrul Finantelor Publice a declarat marti ca intarzierea rectificarii bugetare, anuntata de presedintele Klaus Iohannis, dupa suspendarea sedintei CSAT, va avea efecte negative asupra asigurarii salariilor, a investitiilor si compensatiile asigurate pentru fermierii afectati de pesta porcina.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, transmite ca va merge marti in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu o varianta modificata a rectificarii bugetare, prin care unele servicii vor avea alocari in plus, dar in ceea ce priveste Administratia Prezidentiala, bugetul ramane taiat.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa fie foarte responsabil cand face declaratii referitoare la faptul ca nu mai sunt bani pentru plata salariilor si pensiilor, iar daca ar fi adevarat