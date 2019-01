Teodorovici intra in rezerva de bani din Trezorerie, dupa ce bancile nu s-au mai grabit sa imprumute statul

Stiri pe aceeasi tema

- Leul continua sa piarda teren in fata monedei europene. Euro creste si vineri si incheie saptamana la un nou maxim istoric. Potrivit cursului valutar anuntat de Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat vineri la 4,6782 lei/unitate, in crestere cu 0,04 %. Si dolarul s-a apreciat…

- Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) avertizeaza ca o crema etichetata ca produs cosmetic contine, de fapt, substante active medicamentoase cu efect terapeutic specific. Este vorba de produsul Aur Derm Crema, cu mimoza, smirna si propolis. "Crema…

- Theresa May a suferit o infrangere, marti, in Parlament, cand parlamentarii care se opun iesirii din Uniunea Europeana fara un acord au castigat un vot.Aceasta infrangere (303 la 297 de voturi) inseamna ca Guvernul are nevoie de aprobarea parlamentara explicita pentru ca tara sa paraseasca UE fara…

- La jumatatea zilei, indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a scazut cu 8,6%, piata de capital pierzand in cateva ore tot ce a acumulat de-a lungul acestui an, pe fondul masurilor fiscale anuntate de Guvern. Bursa de Valori Bucuresti anunta, intr-un comunicat, ca a luat nota de efectele…

- Bancile vor fi taxate la volumul activelor la o cota (0,9%) care este si cea mai ridicata din Uniunea Europeana si depaseste chiar si taxarea introdusa de Ungaria in 2010 (de 0,53% din activele bancare), care a adus pierderi sistemului bancar din tara vecina. Amintim ca Ministerul de Finante…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca suma alocata Fondului de investitii al administratiei locale este de 10 miliarde de lei. In momentul in care a fost corectata de ziaristi, care i-au spus ca Liviu Dragnea a inaintat suma de 10 miliarde de euro, Dancila a precizat ca poate asa este.…

- Ministerul Muncii a ramas fara bani pentru plata pensiilor in luna decembrie si a cerut guvernului sa suplimenteze fondurile alocate institutiei. Marius Budai, noul ministru al Muncii, a declarat ca este nevoie de bani atat pentru plata pensiilor, cat si pentru achitarea comisioanelor catre…

- Ine Eriksen Soreide, ministrul de Externe al Norvegiei, care a venit, luni, in Romania, s-a declarat foarte multumita de colaborarea dintre cele doua tari, dar a precizat si care sunt motivele pentru care nordicii stau cu ochii pe noi. Intrebata daca Romania este in continuare un partener…