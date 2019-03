Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2019, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului a criticat Parlamentul ca nu a reexaminat legea bugetului, trimitand-o la promulgare neschimbata, si a acuzat PSD de rea...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a reactionat la decizia presedintelui Klaus Iohannis de a promulga legea bugetului de stat pe 2019."Ma bucur foarte mult ca in final domnul presedinte a hotarat sa promulge bugetul. Am multumit azi domnului presedinte ca a aprobat bugetul. Dorinta…

- Pe 25 februarie, membrii din Comisia buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat au votat majoritar sa amane aprobarea OUG 114. Amanarea a fost facuta la cererea lui Teodorovici, care a venit in comisie si a spus ca pozitia Guvernului e sa discute in perioada imediat urmatoare propunerile…

- In 2019, programul "Prima Casa" va aduce noi modificari pentru cei ce-și doresc o locuința. Ministrul Finanțelor a anunțat un plofon de 2 miliarde de lei, dar și reguli noi privind raportul dintre veniturile celor care acceseaza programul și suprafața casei achiziționate. Concret, "nu iti iei casa de…

- Bugetul de stat pe 2019 ar trebui sa intre, vineri, in dezbaterea Guvernului. Desi nu se afla pe ordinea de zi oficiala, anuntata de Executiv, ministrul Eugen Teodorovici spune ca aceasta va fi adoptat, si trimis in regim de urgenta in Parlament. Bugetul pe 2019 nu este gata, desi ne aflam deja in luna…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat ca miercuri va prezenta varianta finala, insa primarii ameninta cu proteste in fata Guvernului, daca propunerile nu le sunt acceptate. AMR se va reuni la Bucuresti, miercuri, la ora 12.00, asteptand propunerea finala a Ministerului de Finante cu privire…

- Eugen Teodorovici a declarat, duminica seara, ca Mihaela Triculescu, noua șefa a ANAF, nu va avea niciun fel de susținere in cazul in care nu va avea rezultatele pe care le va promite. Ministrul Finanțelor susține ca lipsa de experiența in sistem a Mihaelei Triculescu ar putea constitui un avantaj. …

- Ordonanta masurilor fiscale adoptata vineri de Executiv prevede insa ca acesti bani vor merge din 2019 la bugetul de stat, scrie capital.ro. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dadea asigurari la sfarsitul saptamanii trecute ca sumele vor fi tranferate apoi la Sanatate, insa nu exista…