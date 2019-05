Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat sambata, la Brad, ca in luna mai Guvernul va prezenta in mod public un pachet de masuri pentru mediul de afaceri, una dintre solutiile propuse fiind si aceea a unei restructurari financiare pentru companiile de stat si cele private. "In luna mai vom prezenta in mod public un pachet de masuri pentru mediul de afaceri, una dintre solutiile propuse este si aceea a acestei restructurari financiare, mai bine spus, pentru companiile din Romania, pentru cele de stat sau cu capital de stat, cat si cele private", a spus Teodorovici, intrebat despre…