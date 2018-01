Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, luni, in intervalul 5.30 – 13.00 s-a intervenit cu 1.177 de autoutilaje si s-au raspandit 5.881 tone material antiderapant. La aceasta ora se circula in conditii de iarna pe majoritatea drumurilor nationale si autostrazilor…

- La casa memoriala Vasile Lucaciu din localitatea Apa a fost aniversata astazi implinirea a 166 de ani de la nasterea sa. Organizarea a apartinut Asociatiei Civice Tempora si revista Eroii Neamului, sustinuta de Consiliul Local si Primaria Apa, Consiliul Judetean, Asociatia Nationala Cultul Eroilor…

- "Formularul 600 trebuie eliminat in prima zi in care vine noul ministru. Eu nu pot sa spun ca ma angajez sa fac, eu va spun ce trebuie sa faca un ministru de Finanțe. El trebuie sa faca ce e mai bine pentru oameni simpli, pentru cetațeni. Nu trebuie sa puna bariere, ci sa le elimine. Diferența intre…

- Prefectul Eduard-Andrei POPICA si subprefectul Mircea GOLOGAN au participat marți la sedinta de evaluare a activitatii desfasurate de Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Vaslui in anul 2017. Reprezentantul Guvernului in teritoriu a remarcat buna colaborare avuta cu Politia de Frontiera, adresand…

- Un proiect de Ordonanta de urgenta poate sa ii arunce in puscarie pe administratorii de firme care nu retin, nu incaseaza sau retin si nu vireaza contributiile si impozitele. In aceeasi situatie, firmele de stat sunt penalizate doar pentru intarziere. IMM-urile nu sunt de acord cu…

- Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor sociale de la angajator la salariat au fost aduse modificari structurale și la modul in care se datoreaza și platesc asigurarile sociale de persoanele fizice ce realizeaza venituri extra salariale. Aceasta…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor."Atunci cand suntem intrebati care este…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit, luni, cu noua sefa a Biroului Bancii Mondiale la Bucuresti, Tatiana Proskuryakova, a informat MAE printr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Conform sursei citate, Proskuryakova a fost acreditata, din iulie 2017, country manager…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, doar 17% apreciind ca directia in care se indreapta tara este cea buna.Mai mult de jumatate dintre romani, 59%, se declara deloc multumiti sau nu prea multumiti de felul in care traiesc, procentul celor…

- Raspunzand mesajelor frumoase adresate de militarii din Afganistan – familiilor acestora din Romania, mai multi cunoscuti si prieteni din tara le-au intors urarile celor plecati departe, sa apere principiile dreptatii si pacii in lume. Astfel, in materialele VIDEO atasate avem mesajele romanilor adresate…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi in legatura cu proiectul privind guvernanta corporativa ca nu vede de ce societati de interes strategic pentru Romania sa nu poata sa fie gestionate de stat."In primul rand, nu am vazut foarte multe performante generate de Ordonanta…

- Guvernul a aprobat o nota de fundamentare privind demararea procedurii de achizitie a unui nou sediu pentru DIICOT, valoarea estimata fiind de 71,3 milioane lei, inclusiv TVA.In hotararea de guvern pentru adoptarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor…

- Fostul premier Sorin Grindeanu, in prezent presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), a apreciat ca propunerile de modificare a Codului de procedura penala nu trebuie sa duca la derapaje. "Asociatiile de magistrati... toti trebuie sa mearga…

- Ambasadorii a șapte state UE și-au exprimat ingrijorarea legata de modificarile aduse legilor Justiției in Romania. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri la Palatul Parlamentul ca din punctul sau de vedere ingrijorarea acestora nu este intemeiata.„Pana acum nu s-a identificat niciun…

- Comisarul european Corina Crețu s-a aratat șocata de faptul ca a fost jignita grav, marți, în timpul unei dezbateri ce a avut loc în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, cu atât mai mult cu cât ”autorul” este un tânar. ”A…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara vor protesta miercuri, in Piata Victoriei, incepand cu ora 9:00, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane - de taxi, rent a car si prin curse…

- ”60% dintre investițiile publice din Romania sunt pe fonduri europene și, in loc sa fie o ocazie in care comisarul european sa se simta ca acasa, se intampla ceva incredibil la ASE. Sunt persoane care nu mai au pic de discernamant, care se gandesc sa strige lucruri incalificabile, vulgare, in condițiile…

- Polițiștii ieșeni au identificat trei SUV-uri de lux cu numere false, la un control efectuat la punctul de trecere al frontierei de la Sculeni. Mașinile erau conduse de cetațeni din Ucraina iar in fața autoritaților aceștia au explicat ca au cumparat mașinile de la un necunoscut și au platit peste 2.000…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu și ministrul delegat pentru fonduri europene Marius Nica vor susține un dialog cu cetațenii pe tema viitorului Europei. Evenimentul, organizat de Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, are loc in data de 19 decembrie 2017, incepand cu ora…

- Modificari importante in domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale sunt aduse de Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 79/2017. Claudia Sofianu, responsabil pe fiscalitate al EY Romania, explica, intr-o analiza publicata luni, de ce unele companii vor reincepe sa fie tentate a plati…

- Comisia de buget-finante a Senatului a trimis ministrului Ionut Misa o scrisoare cu rugamintea de a modifica OUG 79/2017 referitoare la Codul fiscal, a anuntat miercuri presedintele acestui for, Eugen Teodorovici. Citeste si: BNR trage semnalul de ALARMA pe aderarea la euro: 'Romania nu va…

- Inainte de inceperea sedintei ordinare de marti a Consiliului Local Municipal, primarul Gheorghe Falca a facut o informare cu privire la impactul modificarilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului. Dincolo de nemultumirea legata de pierderea de 16 milioane de euro anual pe…

- Unele multinaționale ar fi gasit strategia salvatoare pentru a evita marirea salariilor brute, fara sa-și dezamageasca sau sa-și piarda salariații, ca urmare a masurii fiscale de trecere a contribuțiilor de la angajator la angajat. Astfel, diferența care trebuie acoperita pentru ca salariul…

- Azi-noapte, in jurul orei 05.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu-Mare, s-a prezentat pentru a intra in țara Maria L., in varsta de 22 de ani, din judetul Maramures. In urma verificarilor efectuate pentru intrarea in Romania, polițiștii de frontiera au constatat ca tanara figureaza…

- Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti l-a ales in functia de director general pe Adrian Tanase, cel care in ultimii 9 ani s-a aflat la adminstrarea fondurilor de pensii ale NN si ING, anunta Profit.ro. Adrian Tănase a fost Chief Investment Officer la NN Pensii, cel mai mare administrator…

- E aglomerație in Vama Nadlac I și II, la ieșire din țara. Șoferii de camioane sunt nemulțumiți deoarece sunt nevoiți sa aștepte intre 300 și 500 de minute pentru controale in Ungaria. O coloana de aproape 10 kilometri s-a format, luni, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, județul Arad. Șoferii…

- Scandal de proportii in Rusia, in care este pomenit si numele medaliatului cu bronz la Jocurile Olimpice pentru Romania: luptatorul Albert Saritov. Postul TV Rusia 24 a difuzat un reportaj despre sportivi ai Academiei de lupte Mindiasvili implicati in acte de banditism si terorism.

- „Astazi nu vom emite un raport, pentru sunt foarte multe amendamente si e normal ca si Ministerul Finantelor sa se poata exprima asupra acestora”, a spus Teodorovici. Presedintele Comisiei de buget-finante a Senatului, social-democratul Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca Guvernul…

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, i-a acuzat de dezinformare pe premierul Mihai Tudose și pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, care au discutat, la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, despre faptul ca Romania va cheltui doua miliarde de euro din fonduri europene pana la finele anului.…

- Articolul VII din OUG nr. 82/2017 introduce o serie de derogari de la Legea nr. 62/2011 a dialogului social prin care li se impune IMM-urilor sub 21 de salariati sa inceapa negocierile sociale colective, semnaleaza Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Milocii din Romania – CNIPMMR.…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis, marti, condamnarea definitiva a lui Victor Ioan Axinte la 5 ani si 8 luni. In prima instanta, judecatorii Curtii de Apel Iasi ii dadusera o condamnare de 5 ani si 10 luni. Victor Ioan Axinte este incarcerat in Penitenciarul de Maxima…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat opt cetateni din Irak si Turcia care au incercat sa iasa din Romania folosindu-se de identitațile si documentele altor persoane. Pornind de la acest...

- Modificarea Codului Fiscal facuta de Guvern prin Ordonanța de Urgența este inutila și nu aduce nimanui un caștig, dimpotriva. Aceasta este poziția ferma a oamenilor de afaceri invitați la o discuție cu senatorii, din comisiiile Economica și de Buget-Finanțe. Ordonanța a venit “la pachet”…

- Un prahovean de 39 de ani, condamnat la patru ani de inchisoare pentru evaziune fiscala și dat in urmarire generala, a fost prins, duminica dimineața, la Vama Veche, in timp ce incerca sa paraseasca Romania. "In data de 19.11.2017, in jurul orei 09.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Vama…

- Direcția de Cultura și Sport a Primariei Carei, in colaborare cu Biblioteca Municipala Carei, anunța organizarea CONCURS DE CREAȚIE POETICA, DESEN ȘI FOTOGRAFIE cu prilejul aniversarii a 99 ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918. Tema concursului: „Romania, țara mea frumoasa!”. Concursul se va desfașura…

- aceasta a fost concluzia generala a primei reuniuni „Invest in Romania”, organizata de Patronatul Județean al IMM-urilor private Municipiul Bacau a fost joi, 16 noiembrie, gazda celei de a șasea ediții a programului „Invest in Romania” inițiat de Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și…

- Cifra de afaceri din materialul biologic importat ajunge la un miliard de euro, iar daca adaugam și inputurile putem vorbi despre un procentaj de 60% din valoarea totala a producției agricole romanești, a declarat, marți, vicepreședintele Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS), Valeriu Tabara.…

- Liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, este cercetat penal in Romania, potrivit unui document facut public, ieri-seara, de „Jurnal TV”. Din document reiese ca dosarul a fost pornit in baza unei plangeri a lui Veaceslav Platon, condamnat la 18 de inchisoare in R. Moldova pentru implicarea…

- Fostul premier Victor Ponta critica dur Guvernul Tudose. Într-un interviu acordat pentru emisiunea Income Magazine, de la Antena 3, Ponta susține ca actualul Executiv da semnale de instabilitate catre mediul de afaceri și ca se razboiește în mod inutil cu multinaționalele. Nu e singur…

- "Noi ne-am asigurat ca din cauza acestui nou Cod Fiscal salariile nete nu au cum sa scada. Daca vor scadea inseamna ca este fix doar vina angajatorului, care doreste sa ia din banii angajatului, care i se cuvin lui, dar angajatorul, anul viitor, va avea aceeasi cheltuiala salariala pe care o are…

- NEWS ALERT "Revolutia fiscala". Protest la Guvern. Sindicatele sesizeaza Avocatul Poporului VIDEO Liderul Confederatiei Sindicale „Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, a declarat, miercuri, ca intentioneaza sa instiinteze Avocatul Poporului cu privire la propunerile de modificare a Codului fiscal, in speranta…

- Aplicarea pachetului fiscal ar putea genera un risc in ceea ce privește puterea dintre angajator și angajat, iar salariile din IT ar putea scadea, susține Cristian Socol, conferențiar universitar la Academia de Studii Economice (ASE)."Revoluția fiscala este o sintagma exagerata. Se propune un pachet…

- Asa-numita „revolutie fiscala“, care cel mai probabil va fi adoptata azi de Guvern prin Ordonanta de Urgenta, loveste intr-un loc de care s-a vorbit mai putin in ultimele zile: bugetele primariilor din tara. Asta pentru ca valoarea cotelor defalcate ce revin bugetelor locale din impozitele pe venit…

- Premierul Mihai Tudose a precizat ca legea parteneriatului public-privat ar putea fi publicata in Monitorul Oficial cel tarziu saptamana viitoare. Proiectul ar putea fi discutat chiar in urmatoarea ședința de guvern, a promis premierul ediliilor de municipii. Prezent la ședința Adunarii Generale a Asociației…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, asupra unui cetatean chinez si ascunsi in autoturismul pe care acesta il conducea, 8.000 dolari, 36.000 lei si 30.000 euro, sume de bani pe care barbatul intentiona sa le scoata ilegal din tara. In data de 02.11.2017, ora 10.30, la Punctul de Trecere…

- Modificarile la Codul fiscal ar trebui discutate și aprobate in Parlament, prin lege, iar decidenții ar trebui sa lase orgoliile la o parte și sa ia hotarari in interesul național, indiferent de culoarea politica, a declarat, vineri, senatorul PSD Eugen Teodorovici, președintele Comisiei pentru buget-finanțe,…