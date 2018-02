Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, isi doreste sa colaboreze cu predecesorul sau Ionut Misa, dar a precizat ca asteapta un raspuns din partea acestuia si apoi analizeaza pozitia pe care acesta ar putea sa o ocupe. "Putem gasi o formula pentru a colabora intr-o echipa. Suntem oameni…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, considera ca orice majorare a dobanzii in zona politicii monetare e de luat in seama, pentru ca ar putea genera fie o crestere a inflatiei, fie a ROBOR. Intrebat la Parlament daca o noua majorare a dobanzii de referinta il ingrijoreaza, Teodorovici…

- Ministerul de Finante, Eugen Teodorovici, a afirmat ca în luna februarie se va definitiva noul mecanism privind Formularul 600, urmând ca acesta sa fie dezvbatut publici si sa se adauga completari sau modificari daca este nevoie.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici a anuntat la Digi24 ca a gasit solutia pentru problemele aparute ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat. Ordonanta Ministerului de Finante ar urma sa solutioneze problemele pentru aceste categorii profesionale, pentru un an de zile,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, fost senator de Buzau al Partidului Social Democrat in legislatura 2012-2016, cunoscut in spatiul public atat prin minciunile cu care facea concurenta serioasa chiar ex-premierului Victor Ponta, cat si prin viata de noapte tumultoasa care i-a adus renumele de…

- „Cel mai optimist (termen de aplicare - n. r.) e de maine, cel mai pesimist e cand spune programul de guvernare. Nu stiu daca va fi o discutie rapida pe aceasta lege complexa in acest semestru. De abia intra in Parlament. E clar ca discutiile nu se vor finaliza in prima parte a acestui an”, a declarat…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca instituția pe care o conduce va veni, zilele acestea, cu o noua varianta de rezolvare a problemei salariaților din domeniul IT, salariați afectați de trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, avea un ton foarte critic la adresarevolutiei fiscale a PSD, la sfarsitul lunii iulie, dar si la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, cel care ar fi trebuit, potrivit lui Teodorovici, sa deconteze toate esecurile partidului. Intre timp, acesta a reevaluat si…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a venit cu ultimele informatii privind Formularul 600. Acesta a sustinut ca procedura va fi simplificata, conform Antena3.ro. "Formularul 600. Ieri in sedinta de guvern a fost o prima decizie prin ordonanta de urgenta, amanarea termenului de depunere, pana la…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat in cadrul unei conferinte de presa ca are in vedere modificari pentru ca UAT-urile sa poata continua proiectele aflate in derulare si in anul 2018. Ministrul a spus ca bugetul acestora nu va fi in niciun caz mai mic decat sumele alocate in 2017.…

- Ionuț Mișa, ministru de Finanțe in Guvernul Tudose, a crezut pana in ultima clipa ca iși va pastra funcția și in Guvernul Dancila. Dupa un mandat inceput cu o gafa și continuat cu alte asemenea episoade, Mișa a ajuns totuși sa fie laudat de Dragnea. Dupa ce a fost inlocuit cu Eugen Teodorovici, colegul…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Declarația 600 ar putea fi unificata cu Declarația 200, potrivit declarației ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. Declarația 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificata cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, sustine Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. "Nu se va adopta în acest an nicio taxă suplimentară, nicio creştere a unei taxe, impozit şi aşa…

- Chiar daca Romania are un deficit bugetar mare intr-o perioada de crestere economica, se anunta noi cresteri de salarii. Puterea vrea sa plateasca salariul minim in functie de studii: cei cu facultate vor primi 150 de lei in plus anual pana in 2020. Ceilalti, doar 100 de lei pe an. Calin Popescu Tariceanu…

- Mai mult, Eugen Teodorovici vrea sa reduca birocratia pentru ca relatia cu statul sa fie mai usoara si pentru mediul de afaceri si pentru ceilalti contribuabili. "Va fi OUG prin care vom prelungi termenul de depunere al formularului 600. Atata timp cat se prelungeste nu mai e nevoie sa fie…

- Social-democratul Eugen Teodorovici, presedinte al comisiei de buget-finante din Senat, a fost propus pentru a fi noul ministru de Finante, in Guvernul Dancila, luandu-i locul lui Ionut Misa. In cazul in care va fi acceptat, el va avea pe masa mai multe proiecte asupra carora s-a aratat a fi impotriva.

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, i-a urat succes, vineri, senatorului Eugen Teodorovici, votat de CEx al PSD sa preia portofoliul Finantelor, si a exprimat speranta ca acesta va reusi mult mai mult. "Aceasta este decizia politica si o respect. Este fostul meu ministru. E colegul meu din…

- Eugen Teodorovici i-a facut deseori opoziție ministrului Ionuț Mișa caruia chiar i-a cerut demisia pentru declaratiile privind taxa de solidaritate. Și la adresa liderului PSD a avut Teodorovici cateva nemulțumir. El a mai deținut portofoliul de la Finanțe in Guvernul Ponta. Totodata, Toma Petcu…

- Potrivit surselor prezente la sedinta Comitetului Executiv al PSD, actualul ministru al Finantelor, Ionut Misa, a fost destituit de liderii PSD.In locul lui a fost votat Eugen Teodorovici, cel care a mai indeplinit aceasta functie in Guvernul Ponta. ...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, l-a amenințat cu excluderea din partid pe senatorul Daniel Zamfir pentru proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor, dar și pentru alte ”atitudini neconforme” cu linia partidului. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Daniel Zamfir l-a intrebat pe Ludovic…

- "Am primit foarte multe solicitari in comisie de extindere a termenului undeva in luna mai, era o idee de a se merge pana la 25 mai sau chiar 1 iulie. Data pana la care sa avem toate datele, consultari cu casa de sanatate si casa de pensii. Trebuie sa avem discutii cu reprezentanti ai Casei de Asigurari…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- In cadrul Comisiei Economice din Senat, ministrul de Finante, Ionut Misa, a explicat ca cei care au contracte pe drepturi de autor vor plati raportat la veniturile realizate efectiv, nu la veniturile prognozate. Astfel, se ia in calcul eliminarea achitarii contributiei la sanatate pentru veniturile…

- Dupa ce Fiscul a bulversat mii de oameni cu formularul 600, depunerea acestuia se amana. Anuntul a fost facut de presedintele PSD Liviu Dragnea, dupa o intalnire cu Ionut Misa, ministrul interimar de Finante.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, in 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600 pana la 31 martie, transmite News.ro. Dragnea a spus ca decizia s-a luat intr-o intalnire a coalitiei cu premierul desemnat Viorica…

- Tensiunile privind Declaratia 600 se intensifica si in scandalul iscat de controversatul formular se implica si un fost ministru de Finante. Este vorba despre Eugen Teodorovici, care sustine ca succesorul lui Ionut Misa in Guvernul Viorica Dancila trebuie sa rectifice aceasta eroare si sa renunțe…

- Viorica Dancila este prima femeie premier din Romania. Dancila trebuie sa iși aleaga Cabinetul, in termen de 10 zile, și sa mearga in Parlament pentru votul de investitura. Articolul 103 din Constituția prevede ca presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma…

- Fostul ministru PSD Eugen Teodorovici intervine și el in scandalul din PSD și transmite mesaje dure pentru mai mulți colegi, membri ai Guvernului. Nu scapa de criticile fostului ministru de Finanțe din Guvernul Ponta nici ministrul Fondurilor Europene, ministrul Transporturilor, ministrul Turismului,…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, susține ca, daca nu ar fi fost modificarile fiscale, inflația ar fi fost puțin peste 2%. ”Daca m-aș raporta doar la modificarile fiscale ar insemna ca și la nivelul UE creșterea inflației e datorata modificarilor fiscale avute la nivelul UE. Dupa cum știți,…

- Ministrul de Finanțe a discutat despre veniturile venite din vanzarea de apa grea. ”Ați menționat veniturile din vanzarea de apa grea. Vreau sa menționez ca Romania este singura țara din UE care deține rezerve de apa grea cu o astfel de concentrare, 99,9%. Din acest punct de vedere s-au facut…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna noiembrie la 3,23%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 29,2% in noiembrie fata de octombrie, potrivit datelor publicate marti de Institutul…

- Premierul Mihai Tudose și ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, au explicat, la inceputul ședinței de Guvern ca domeniile prioritare pentru Romania vor fi Sanatatea, Educația și dezvoltarea. Mișa a explicat ca se fac calculele pe o creștere economica de peste 5,5%.”Principalele domenii avute in…

- Comisia de buget-finante a Senatului a trimis ministrului Ionut Misa o scrisoare cu rugamintea de a modifica OUG 79/2017 referitoare la Codul fiscal, a anuntat miercuri presedintele acestui for, Eugen Teodorovici. Citeste si: BNR trage semnalul de ALARMA pe aderarea la euro: 'Romania nu va…

- Aproape 160 de mii de companii nu au platit nici pana astazi contribuțiile pentru angajați. E unul din argumentele invocate aseara de Ionuț Mișa pentru modificarile fiscale adoptate de guvern.

- Situatie stânjenitoare pentru ministrul de Finante. Invitat la Sinteza zilei, acesta a început sa plânga în momentul în care vorbea despre masurile adoptate de Guvern. Printre lacrimi, Ionut Misa a dat asigurari ca salariile nu vor scadea. ”Am…

- Guvernul a adoptat prin ordonata de urgenta, in sedinta de guvern de miercuri, mai multe modificari la Codul Fiscal. In acest context, ministrul de Finante, Ionut Misa, a anuntat ca statul va lua masuri extrem de dure pentru a se asigura ca vor fi platite contributiile sociale asa cum prevede legea.…