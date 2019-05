Teodorovici i-o trage lui Dancila!

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR, Stelian Ion, l-a atacat sambata pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, catalogandul drept unul dintre „cele mai toxice personaje ale acestei guvernari”. Acesta s-a referit la afirmatiile lui Teodorovici, potrivit carora se impun masuri la nivel european pentru a stopa exodul creierelor,…

- ​Senatorul Florin Cațu acuza, de doua zile, Guvernul controlat de Liviu Dragnea de ințelegeri cu rușii, tradand interesele economice ale Romaniei. Cele mai multe acuzații se indreapta asupra ministrului finanțelor Eugen Teodorovici, despre care Cațu se intreaba daca este spion ...

- Motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, intitulata "Tudorel Toader si PSD - ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie", initiata de 91 de deputati de la PNL si USR, a fost dezbatuta in Camera Deputatilor in urma cu doua saptamani, dar, la vot, sedinta a fost suspendata din lipsa de cvorum,…

- Mititel cât un cercel/ Sta pitit un soricel/ Tremurând bietul de el/ Fiindc-aflase dintr-o carte. Așa a parut vineri ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, prin lipsa de la protestul referitor la fenomenul #șîeu. A anunțat ca va participa la acțiune, dar nu a facut-o. Cuvintele lui…

- Dragnea a raspuns, fiind intrebat de presa despre discutiile privind modificarea OUG 114, ca acestea sunt "in grafic''. ''In aceasta saptamana vom finaliza discutiile despre sistemul bancar si despre fondul de pensii in cadrul Ordonantei 114. Asteptam ca doamna premier sa se intoarca si sa…

- Premierul Dancila a ajuns, in urma cu doar cateva minute, in sala in care se va tine sedinta de plen a Camerei Deputatilor. Alaturi de Viorica Dancila a ajuns la dezbateri si liderul PSD, Liviu Dragnea. In sala se mai afla si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Pana sa inceapa intrunirea, PNL,…

- Reprezentantii PNL au in plan sa mai depuna o motiune simpla la adresa unui ministru din Cabinetul Dancila, de aceasta data cel vizat fiind Eugen Teodorovici. Nemultumirea liberalilor are legatura cu ordonanta 114, cunoscuta mai degraba opiniei publice drept cea care cuprinde si “taxa pe lacomie”. Anuntul…

- Numele fostului minsitru al Muncii a fost vehiculat in spatiul public ca facand parte din lista candidatilor PSD la euroaprlamentare. Lia Olguta Vasilescu a sustinut, intr-un interviu acordat psnews.ro, ca exclus sa plece la Bruxelles. Ea a subliniat ca nu intentioneaza sa candideze in acest an la alegeri.…