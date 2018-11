Stiri pe aceeasi tema

- Previziunile de toamna ale Comisiei Europene coboara serios prognoza de crestere economica a Romaniei, de la 4,1% in iulie, la 3,6%. In vara, Comisia coborase prognoza de crestere la 4,1% de la 4,5% in luna mai.

- Guvernul isi mentine punctul de vedere asupra cresterii economice din acest an, dupa ce Comisia Europeana a redus prognoza de crestere economica a Romaniei sub cel estimat in iulie, a declarat joi ministerul Finantelor Eugen Teodorovici.

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca Romania nu poate ramane ca o tara care este competitiva mai ales prin salarii mici, pentru ca altfel nu va putea fi oprit iexodul fortei de munca. Lia Olguta Vasilescu, anunt de ultima ora. Este scandalul momentului! "Documentul trimis Comisiei…

- Senatorul PNL Florin Cițu a afirmat, sambata, ca PSD va introduce, de anul viitor, masuri de austeritate și nu va mai aplica Legea salarizarii unitare. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca aceasta masura este doar luata in calcul, dar Florin Cițu revine cu noi informații și arata…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a confirmat sambata pentru Știrile Pro TV ca documentul care ia in calcul inghetarea salariilor in sectorul bugetar in 2019 a fost trimis Comisiei Europene. “Este un document de lucru care a fost trimis Comisiei ...

- "Este un document care prezinta un scenariu, un document de lucru, o posibila varianta, trimisa Comisiei Europene pentru ca asta este modul in care Guvernul lucreaza de ani de zile, orice stat membru asta face, trimite Comisiei Europene discutii, scenarii, calcule pentru ca intr-un final sa luam o decizie…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan il acuza pe ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, ca minte pe subiectul despagubirilor financiare oferite de Comisia Europeana pentru fermierii romani afectati de pesta porcina. „Guvernul a votat fara sa clipeasca reducerile de fonduri. Acesta este un lucru…

- „Vom fi extrem de preocupați de domeniul controalelor vamale, avand in vedere nevoia de finanțare a echipamentelor de ultima generație” Ministrul finanțelor publice, Eugen TEODORIVICI, s-a intalnit astazi, 2 octombrie a.c., la Luxembourg, cu Pierre MOSCOVICI, comisar european pentru afaceri economice…