- Restructurarea financiara nu este o amnistie fiscala, ci un sprijin de conformare pentru companiile care au datorii fata de stat, a afirmat duminica seara ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Antena 3, potrivit Agerpres."Nu este o amnistie fiscala, este o restructurare financiara…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in legatura cu proiectul de restructurare la nivelul intreprinderilor care au pierderi, mentionand ca intentioneaza sa initieze discutii cu patronatele si cu asociatiile…

- Executivul ar putea aproba, in sedinta de Guvern, o Hotarare pentru alocarea unei sume suplimentare din fondul de rezerva pentru taxa auto, a anuntat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, fara a preciza insa despre ce suma este vorba.

- Scutirea de impozit pe venit a angajaților din sectorul IT este o masura buna, care in timp a dus la dezvoltarea acestui domeniu, spune ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, precizand ca a avut discuții cu patronatele din mai multe domenii, cum ar fi industria textila și industria prelucratoare,…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat marți, la inceputul ședinței de Guvern, ca va fi aprobat proiectul de OUG privind unele masuri legate de deciziile de impunere emise recent de ANAF pentru anii 2014-2017. Ulterior, proiectul a fost aprobat. Cei care au platit deja contribuțiile de sanatate vizate…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, marti, ca Executivul a aprobat prin OUG, in sedinta de Guvern, masura prin care romanii care au obtinut venituri sub nivelul salariului minim brut, in perioada 2015-2017, vor fi scutiti de la plata contributiei la sanatate (CASS), potrivit News.ro."Persoanele…

- Proiectul amnistiei fiscale a fost aprobat de Guvern. Cei care au platit deja contribuțiile de sanatate vizate de OUG iși vor putea recupera banii, daca vor face solicitari in acest sens, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor, la finalul ședinței de Guvern. Sau vor putea opta pentru a nu…