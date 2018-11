In urma declarațiilor privind permisul de munca pentru o perioada limitata pentru cei care lucreaza in alte țari, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a facut cateva precizari pe Facebook.​ El a afirmat ca ceea ce a spus reprezinta o subliniere a necesitatii de a standardiza la nivel european legislatia si procedurile privind accesul pe piata muncii in statele europene.