Teodorovici, explicație despre creșterea inflației: Nu ai cum să nu fii afectat "Doua treimi din ce inseamna inflație este cauzata de componente volatine, fructe, legume, combustibil și prețuri administrate in zona de gaz, energie electrica și așa mai departe. Prețul la petrol a crescut undeva la 50% fața de anul trecut, la nivel internațional. Implicit ești afectat, nu ai cum sa nu fii afectat la nivel intern. (...) Doua treimi, spuneam ca sunt cauze care nu pot fi controlate de stat. Crește cererea și mai ales ca aceste componente volative sunt sezoniere, țin foarte mult și de producția agricola la un moment sau altul, dar se echilibreaza in timpul anului. De aceea și… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

