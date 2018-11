Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a anuntat, joi seara, ca va participa la parada de 1 decembrie, unde il va saluta pe presedintele Klaus Iohannis, in ciuda criticilor si desi crede ca acesta nu va castiga al doilea mandat.

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a declarat, joi seara, la Romania TV, care sunt motivele pentru care nu va demisiona din funcție, in ciuda discuțiilor iscate in ultimele zile și in ciuda afirmațiilor facute de președintele Klaus Iohannis, potrivit Mediafax.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, nu intentioneaza sa demisioneze in urma polemicilor create de declaratia sa cu privire la limitarea permiselor de munca si considera ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, arunca in spatiul public o speculatie de ordin politic.

- Intrebat de moderatorul TV Victor Ciutacu daca demisioneaza, așa cum ii sugereaza Klaus Iohannis, Eugen Teodorovici a declarat: ”Daca domnul președinte se supara, se supara pe cineva in fiecare zi și asta a devenit o obișnuința. Dar vreau sa-i spun domnului președinte ca nici PSD-ul, nici…

- PSD are o mare problema: cu doar un an inainte de alegerile prezidentiale, cel mai mare partid din tara nu are o persoana pregatita pentru a-l contracandida pe Klaus Iohannis. Liviu Dragnea ar putea sa-si piarda libertatea in cateva luni, iar Gabriela Firea a cazut in dizgratie si a anuntat ca nu…

- Deputatul PNL Lucian-Ovidiu Heius i-a transmis, miercuri, la dezbaterea motiunii simple pe Finante, ministrului Eugen Teodorovici ca este un adept al populismului economic si al centralismului excesiv, mentionand ca acesta a condamnat la saracie primariile din Romania indiferent de culoarea lor politica. …

- ​​Rolul nostru pe timpul președinției este acela de mediator, in a promova și a susține interesele europene pe timpul președinției, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferința de presa. Știre in curs de actualizare

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici au fost delegati de premierul Viorica Dancila sa participe la consultarile de la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis pe tema rectificarii bugetare. Inainte de a participa la aceasta intalnire, ministrul Tudorel…