Teodorovici: Eu am încercat să ridic nivelul competiţiei în PSD; nu mi-e teamă de niciun fel de competiţie Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, care si-a retras candidatura de la functia de presedinte executiv al PSD, a declarat vineri ca a incercat sa ridice, prin candidatura sa, nivelul competitiei si ca s-a retras dupa ce propunerea lui ca acela care pierde sa se retraga si din functia detinuta in Guvern nu a fost acceptata. "Eu nu am incercat decat sa ridic nivelul competitiei si sa spun foarte clar, sa aduc ceva in plus si pentru a demonstra ca nu am niciun fel de teama de niciun fel de competitie am spus foarte clar ca ar fi foarte corect ca cel care pierde sa se si retraga din functia pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, unul din candidații pentru conducerea executiva a PSD s-a retras din competiție. Ministrul a spus ca nu de frica, ci pentru ca el are ”alta filosofie de viața”, din care nu iese. Ministrul de Finanțe a spus ziariștilor, dupa ședința CEx, ca el ”este cel mai important in Guvern”.…

- Presedintele organizatiei PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat vineri ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a propus, in sedinta Comitetului Executiv National, ca aceia care pierd functiile pentru care candideaza la congres sa plece si din functiile guvernamentale, propunere care nu a fost…

- Cu o zi inainte de Congresul PSD, se pune problema retragerii uneia dintre candidaturile pentru functia de presedinte executiv, dintre Eugen Teodorovici si Daniel Suciu, ambii membri in Executivul condus de Viorica Dancila. "Este o problema pentru Eugen Teodorovici legat de candidatura la prezidențiale,…

- Vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltarii, a declarat vineri, inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca nu se va retrage din cursa pentru functia de presedinte executiv al partidului. "Iau in calcul sa vorbesc si cu Eugen Teodorovici. In schimb, eu mi-am depus candidatura de trei…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat marti, intrebat despre o eventuala candidatura la sefia PSD, ca ia in calcul absolut orice.Citește și: Viorica Dancila, dezvaluiri din ultima seara de libertate a lui Liviu Dragnea: recunoaște TENSIUNILE dintre ei"Stati un pic,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat marti, intrebat despre o eventuala candidatura la sefia PSD, ca ia in calcul absolut orice. "Stati un pic, ca discutiile sunt in curs. Eu iau in...

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat marti, intrebat despre o eventuala candidatura la sefia PSD, ca ia in calcul absolut orice. "Stati un pic, ca discutiile sunt in curs. Eu iau in...

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a dat luni asigurari ca PSD nu va pierde majoritatea parlamentara. Intrebat, la sediul PSD, daca social-democratii vor pierde majoritatea parlamentara, Teodorovici a spus: "Asta sigur nu. Pot sa va rog sa ma credeti pe cuvant". "Cred ca PSD va fi un partid unit.…