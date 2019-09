Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, considera ca este absolut necesar ca orice initiativa majora a noii Comisii Europene sa ia in considerare interesele tuturor statelor membre, si nu doar a unora considerate mai puternice si mai influente. "Sper ca noua echipa a Comisiei Europene va avea cu adevarat o abordare in spiritul coeziunii. Este absolut necesar ca orice initiativa majora a noii Comisii sa ia in considerare interesele tuturor statelor membre, si nu doar a unora considerate mai puternice si mai influente", a afirmat Teodorovici. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor…