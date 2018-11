Ministrul Teodorovici a fost solicitat sa explice rectificarea bugetara ce urmeaza, intrebat fiind de ce se taie bani de la mai multe ministere importante.

Ministrul a explicat: ”Nu se taie! Ca sa ne incadram in deficit nu am taiat. Sunt sume care provin din zone de fonduri europene. Banii nu s-au cheltuit și Ministerul de Finanțe ii realoca intre ordonatorii principali de credit. (...) Este o rectificare pozitiva. Avem 1,5 miliarde in sold, deci cu plus in fața, ne incadram in acel deficit estimat de 2,97%.

Iata cum a decurs in continuare dialogul:

Teodorovici: ”Pot…