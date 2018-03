Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teorodovici, s-a aratat dezamagit de nivelul de cunostinte financiare al celor din Parlament, aratand ca educatia financiara ar trebui inceputa “de la cel mai inalt nivel”, pentru ca in Parlament se fac “propuneri habarniste”.

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN. "Ar trebui sa incepem…

- Romania are cel mai slab scor din Uniunea Europeana in ceea ce priveste educatia financiara, iar cand vine vorba de investitii, romanii primesc sfaturi de la cine nu trebuie, in defavoarea profesionistilor.

- Dupa doctoratul in economie, Ligia Munteanu a facut cursuri de voce și comunicare. Pentru ca, deși a studiat mereu științele exacte, in adancul sufletului și-a dorit sa faca televiziune sau teatru. In copilarie și adolescența, ce meserie visai sa ai? Pentru ce te pregateai in liceu? Am studiat mereu…

- Primul eveniment din saptamana GMW a reunit astazi, la Bursa de Valori București, mai mulți liceeni care au participat la deschiderea ședinței de tranzacționare. “ASF are in derulare, de trei ani, un amplu proiect de educație financiara care vizeaza, in principal, creșterea gradului de ințelegere…

- Activitatea Colegiului National de Informatii (CNI) este suspendata, a anuntat miercuri Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" (ANIMV), precizand ca se fac verificari in privinta tuturor absolventilor cursurilor CNI. Totodata, ANIMV a precizat ca a fost instituita o comisie de specialitate…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- Alpiniștii care urca pe cel mai inalt munte din SUA, Denali din Alaska, sunt obligați de autoritați sa-și colecteze fecalele și sa le transporte inapoi in civilizație. Decizia a fost luata dupa ce s-a stabilit ca din cauza temperaturilor excrementele nu se dezintegreaza și reprezinta o sursa de poluare…

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) isi doreste sa se implice in elaborarea Strategiei Nationale de Educatie Economica, unul dintre pilonii de baza fiind educatia financiara, iar cat timp economia nu este optionala, nici educatia financiara nu ar trebui sa fie o materie optionala, a declarat, joi, Florin…

- Aflat in mall, alaturi de fiul sau, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a trecut prin clipe de groaza. Nicolae Cristescu, un milionar celebru, l-a ”sechestrat” pe șeful banilor, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a filmat momentul incredibil care s-a petrecut in miezul zilei, intr-un…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai Asociației Naționale a Surzilor din Romania și ai Asociației Naționale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care șeful Executivului le are in aceasta perioada cu asociațiile persoanelor cu dizabilitați…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) este pregatita sa sprijine proiectul autostrazii Comarnic – Brasov, dar nu crede ca proiectul este protrivit pentru metoda parteneriatului public – privat (PPP), potrivit declarațiilor vicepresedintelui BEI, Andrew McDowell, dupa intrevederea de luni cu ministrul…

- In vacarmul de subiecte care a paralizat practic dezbaterea publica, prioritațile reale ale romanilor par a fi ratacite și uitate de Guvernul PSD. Ghidata permanent de dictonul „paine și circ”, actuala coaliție de guvernamant ignora cu buna știința problemele cu adevarat urgente ale acestui popor: educația,…

- Autoritatile vor definitiva structura noii banci pentru dezvoltare in acest an fiind, de fapt, o banca de promovare, a declarat miercuri Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. 'Este un concept mai vechi, banca de promovare, cum este cunoscuta la nivel european.…

- Corina Cretu s-a declarat „foarte ingrijorata de evolutia proiectelor privind spitalele regionale care au fost aprobate in luna iulie 2015”. „Din pacate, constructia celor trei spitale regionale este unul dintre proiectele care inregistreaza mari intarzieri. Avand in vedere ca, asa cum arata lucrurile…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) este pregatita sa sprijine proiectul autostrazii Comarnic - Brasov, a declarat luni, la Palatul Victoria, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. " (...) vom…

- Ministrul de Finanțe vrea sa elimine plicurile pe care ANAF le trimite contribuabililor. ”Anual cheltuim 10 milioane de euro, trebuie sa se comunice online”, a spus Eugen Teodorovici, miercuri, la Senat. „Va dau un exemplu asa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul…

- Transferul contribuțiilor la angajat s-a facut pentru a salva bugetul de pensii. O spune pe ocolite chiar Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice. ”Principalul argument este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul…

- Potrivit rezultatelor Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare. Conform cercetarii, in cazul a mai mult de 18% dintre barbatii din…

- Marți, 13 februarie, prezent in platoul emisiunii Romania9, de la TVR1, ministrul Eugen Teodorovici a vorbit despre Biserica Ortodoxa Romana. "Din punctul meu de vedere, este un stalp de care ne-am agațat cu toții. Are un rol foarte important. (...) Sunt convins ca, in urmatoarea etapa, vom…

- Guvernanții discuta despre eventualele scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, ca urmare a transferului contributiilor sociale. ”Astazi si mâine la Ministerul de Finante, Ministerul Muncii, se discuta ca eventuale astfel de situatii sa fie…

- Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal de 126 de zile, pe care o mama sau viitoare mama le poate lua inainte sau dupa nastere, ar putea scadea prin majorarea contributiilor sociale, de la 10,5% in decembrie la 25% in ianuarie, a declarat, marti, Claudia Sofianu, Partener, Liderul…

- Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului.Citeste si: Lider PSD, ULTIMATUM pentru ministrul Justiției: 'Fie ia masuri radicale,…

- "Dintr-un calcul aritmetic reiese ca indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal scade sau ar putea sa scada din urmatoarele considerente: in primul rand cota de contributie de asigurari sociale in cuantum de 10,5% pana in decembrie anul trecut, din ianuarie 2018 a crescut la 25%.…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social. „Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia mult mai bine…

- Sunt nascut in comuna Durlești, plasa Ialoveni, județul Lapușna, Romania, la 1 octombrie 1933. Sunt roman și punctum. Am asistat la toate cenaclurile „A. Mateevici" și la Marea Adunare Naționala, cu singurele excepții, cand eram bolnav. Dupa ziarele „Țara" și „Flux", de mulți ani ma hranesc, fara sa…

- Grecia nu va avea nevoie de un nou program de asistenta financiara internationala dupa expirarea celui actual, in august, a declarat joi, la Atena, Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice a declarat, marți, la Senat, ca au crescut indemnizațiile parlamentarilor in timp ce salariile a zeci de mii de bugetari scad, in unele cazuri cu procente de pana la 40%, iar legea salarizarii unitare, asumata de Parlament, in vara, ar putea fi „perfectata…

- Aflata pe locul 38 in ierarhia mondiala, Sorana Cirstea este convinsa ca echipa de Fed Cup a Romaniei se poate descurca si fara Simona Halep in partida cu Canada, din primul tur al Grupei Mondiale II. "Romania nu sta in Simona, avem destule jucatoare si cred ca ar trebui sa putem sa castigam cu echipa…

- La prima intrunire de anul acesta a Comitetului Director al Asociației Municipiilor din Romania, care a avut loc luni, la București, a participat și noul ministru al Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.„S-au ridicat o mulțime de probleme legate de finanțarea administrațiilor locale, de la ...

- Președintele TNL, Mara Mareș, a afirmat ca lui Liviu Dragnea nu ii pasa de angajații din domeniul IT pentru ca nu sunt votanți PSD și a solicitat guvernului Dancila sa nu mai amane rezolvarea problemei salariilor scazute din aceasta zona, urmare a trecerii contribuțiilor in sarcina angajatului. „Guvernarea…

- Romania s-a indatorat, in data de 1 februarie 2018, cu 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale printr-o emisiune de obligatiuni in euro, in doua transe, dintre care una cu scadenta la 12 ani (750 milioane de euro) si una la 20 de ani (1,25 miliarde de euro). "Emisiunea…

- Propuneri pentru educație de la Maria Grapini. Europarlamentarul va inmana o serie de masuri prim-ministrului Viorica Dancila saptamana viitoare. O parte dintre ele vizeaza reforma in educație. Prezenta la Interviurile Libertatea, Maria Grapini a spus ca se bucura ca dupa 100 de ani de Romanie Mare,…

- Comisiile permanente pentru Buget-Finante din Parlament l-au validat, luni, pe Eugen Orlando Teodorovici, candidatul PSD la functia de ministru al Finantelor, cu 19 voturi „pentru” si 12 „impotriva”, informeaza Mediafax.Stabilitatea mediului de afaceri, reducerea birocratiei, predictibilitatea…

- Adrian Nastase a facut o serie de propuneri viitorului Guvern! la Antena 3, Nastase a spus ca ar trebui facute clarificari fiscale, ar trebui o reorganizare administrativa a Romaniei, ceea ce ar duce la mai puține comune și județe, automat, la un numar mai mic de aleși locali. O alta propunere ar…

- Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) “Spiru Haret" atrage atentia, intr-o scrisoare deschisa adresata clasei politice din Romania, ca scoala romaneasca este "bombardata in mod haotic" de masuri manageriale, financiare, fiscale si de personal cu efecte dezastruoase asupra intregii societati. In…

- Aproape 8.500 de romani au depus deja celebra Declarație 600 Pana marti dimineata, la ANAF depusesera deja celebra Declaratie 600 circa 8.400 de romani, a declarat marti presedintele ANAF, Mirela Calugareanu. Potrivit sefei ANAF, obligativitatea depunerii declaratiei ar viza circa 210.000…

- Eugen Teodorovici este propunerea PSD Tulcea pentru functia de ministru al Finantelor Publice sau pentru un portofoliu la Ministerul Fondurilor Europene. Decizia finala va fi luata de CEx PSD, scrie Romania TV.Presedintele PSD Tulcea, Horia Teodorescu, a declarat, vineri, ca l a propus pe fostul ministru…

- Iata scrisoarea deschisa semnata de Liviu Pleșoianu: (intertitlurile aparțin redacției) Chiar daca acest mesaj nu va este transmis de unul care e „de-o viața in PSD", ci doar de un an și-un pic, poate va conta tocmai pentru ca cel care il semneaza nu are doctorate la SRI, nu are carți cu prefața…

- Recentul anunt al Bancii Transilvania (BT) privind intentia de a achizitiona un creditor mai mic de pe piata interna, Bancpost, este in prezent neutru pentru ratingurile BT, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara Fitch Ratings. Recent, Fitch a confirmat ratingul pe termen lung…

- Pe cat socant, pe atat de scandalos! Eugen Stan, pedofilul din Capitala, avea un protector ”inalt” la Minister, care in 2016 i-a ”ingropat” un dosar de viol. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detaliile ascunse din viata pedofilului care a agresat doi copii, vineri dimineata, intr-un lift,…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- "Am asistat in anul acesta care se apropie de sfarșit la un macel fara precedent al alianței PSD-ALDE asupra a tot ceea ce inseamna justiție, economie, mediu de afaceri si echilibru social.Daca am face un bilanț al ultimului an sub guvernarea Dragnea, peisajul arata dramatic pentru Romania:…

- Alocarea unui procent mai mic de 6% din produsul intern brut (PIB) pentru educatie reprezinta un atentat la siguranta Romaniei, iar pentru aceasta stare de fapt este posibil sa se ajunga la un protest de amploare, in care sa fie implicati parintii si salariatii din invatamant, pentru a cere un lucru…