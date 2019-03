Popririle pe conturi si multe alte activitati ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala s-ar simplifica foarte mult daca sistemul informatic ar fi finalizat, insa pe partea de mentalitate nu se poate schimba foarte mult, pentru ca e greu sa-i faci pe oamenii de la stat sa inteleaga ca ei sunt cei care lucreaza in slujba mediului privat si nu invers, a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.



"Am zis ca pana la final de an 2018 o sa solutionam problema cu poprirea. Din pacate, inca mai lucram la partea de sistem informatic, care este principala…