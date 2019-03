Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca Legea bugetului pentru anul 2019 poate fi publicata in Monitorul Oficial in maximum 5 zile de la emiterea motivarii de catre Curtea Constitutionala a Romaniei si astfel se vor putea lua in luna urmatoare alocatiile marite.



"Din momentul in care Curtea motiveaza decizia, in maximum 5 zile poate fi in Monitorul Oficial bugetul. In luna urmatoare se iau alocatiile marite, pentru ca acesta este parcursul. In maximum 4-5 zile presedintele poate sa asigure in Monitorul Oficial publicarea bugetului. (...) Poate ca va mai tine pentru…