- Banii privind taxa auto vor fi rambursati cel tarziu pana in luna iunie a acestui an, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. ‘Cu sau fara somatia Comisiei Europene, noi am prevazut, in Ordonanta 114 daca nu ma insel, un termen pana in iunie anul acesta sa fie banii rambursati. De…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a susținut, duminica seara, ca banii pentru taxa auto vor începe sa fie rambursați imediat ce va intra în vigoare bugetul pentru 2019, scrie Mediafax. „Cu sau fara somația Uniunii Europene, noi am prevazut chiar în 114,…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a afirmat, vineri seara, ca Robert Negoița, primarul Sectorului 3, trebuie sa se decida, atunci cand vorbește de alocarile din bugetul pentru 2019, daca este primar de sector sau este președintele Asociației Municipiilor din Romania.Citește…

- Bugetul de pensii in acest an este pe un excedent de 0,2% din PIB, ceea ce arata ca Pilonul I de poate fi dus intr-o zona in care sa devina foarte atractiv, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice,...

- Bugetul din acest an va fi unul al investitiilor, dar masurile pentru salariati si pensionari vor continua, a declarat, duminica seara, la România TV, ministrul Muncii, Marius-Constantin Budai, citat de Agerpres."Va fi într-adevar un buget al investitiilor, un buget al investitiilor…

- Romania este pregatita sa lucreze intr-un ritm sustinut in cadrul negocierilor privind viitorul buget european pentru perioada 2021-2027, astfel incat sa existe un acord pana la sfarsitul acestui an, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit unui comunicat al ministerului, remis,…

- "Ii cerem ministrului Teodorovici sa vina cu bugetul de stat. E absolut incredibil. Nu s-a mai intamplat niciodata in ultimii ani ca sa vina atat de tarziu cu bugetul. Eu am adresat o interpelare prin noiembrie si mi-au spus ca e o chestiune de cateva zile. Iata, suntem in ianuarie si nu avem inca…