Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost iritat de intrebarile ziaristilor, duminica, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului. El a dat doar o scurta declaratie, in care a spus ca vrea reducerea bugetelor serviciilor de informatii, iar daca nu face Guvernul, o va face...

- Emisiunea „Starea Natiei“ a revenit cu al doilea sezon la Prima TV si este difuzata de luni pana joi de la ora 22.30. In prima editie, realizatorul Dragos Patraru a realizat sceneta „Rio de Dragneiro“ in care il ironizeaza pe Liviu Dragnea, aflat in prezent in vacanta. De sagetile ironice ale echipei…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca Liviu Dragnea incearca, treptat, sa acapareze toate instituțiile importante și ca nici Banca Naționala a Romaniei nu va scapa de influența acestuia.”Dragnea mai are de luat vreo doua-trei (instituții - n.r.) și le-a rezolvat pe toate. I-a ramas…

- DNA precizeaza, in privinta unui dosar privind vizita in America a lui Liviu Dragnea, ca nu pot fi furnizate informatii cu privire la inexistenta sau existenta unei cauze, intrucat institutia nu detine date...

- Guvernul ar putea anunta introducerea de noi taxe pentru companii, din diferite domenii, precum retail, energie, sistem bancar, jocuri de noroc. Ministrul Eugen Teodorovici urmeaza sa faca declaratii, marti, la Palatul Victoria, pe acest subiect. Intentia Executivului vine la scurt timp dupa ce Liviu…

- Președintele USR, Dan Barna, i-a cerut, joi, la Parlament, președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, sa nu mai blocheze la nivel legislativ inițiativa „Fara penali in funcții publice” și sa o trimita catre Curtea Constituționala a Romaniei conform mediafax. „Liviu Dragnea incearca…

- Cu aceasta justificare, judecatoarele de camera preliminara au anulat toate probele realizate de DNA cu SRI. Este vorba de 535 de convorbiri telefonice interceptate in perioada iunie – noiembrie 2014. Potrivit rechizitoriului DNA, in dosar au fost interceptati si Florinel Marinaș, fostul cumnat al…

- Liviu Dragnea, liderul PSD i-a raspuns, luni, presedintelui Klaus Iohannis, care ceruse inlocuirea Guvernului „Dragnea-Dancila”. „Are obsesii referitoare la demisia guvernului inca din 2016 si, prin ceea ce face in prezent, aduce deservicii majore tarii”, a afirmat liderul PSD. Presedintele Romaniei…