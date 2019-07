Teodorovici, despre Președintele României: Dezinformări și manipulări. Calcule cinice "Astazi am ajuns la Bistrița. Cu același mesaj de unitate și convergența in singurul partid din Romania capabil sa-și asume decizii și masuri concrete, mai mult decat la nivel de declarații, speculații și galceava politica. Pentru ca PSD nu va face niciodata campanie pentru a caștiga alegeri, ca pe un trofeu, o medalie sau o diploma. Nici nu va avea satisfacția egoista a unei victorii electorale inramata și indelung contemplata. Pentru ca adevarații lideri politici nu vor gandi vreodata astfel. Nu vor spune ca nu vor sa iși asume guvernarea pentru ca nu este momentul sau pentru ca nu s-au aliniat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

