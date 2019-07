Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, spune ca masuri precum cele privind instituirea unei taxe pentru pensiile speciale care depasesc 10.000 de lei si impunerea unor conditii pentru studenti privind gratuitatea la calatoriile cu trenul ”sunt chestiuni pe care toti oamenii le reclama”. Teodorovici…

- USR a ironizat anuntul ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, privind impozitarea pensiilor speciale, aratand ca jumatate dintre ele vor ramane intacte. "Cu un ochi la gaura uriașa din bugetul de stat și cu celalalt la viitoarele alegeri, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a vorbit…

- Eugen Teodorovici anunța primele masuri votate in CEx PSD cu privire la rectificarea bugetara pregatita de Guvern. Ministrul de Finanțe confirma impozitarea pensiilor speciale, dar și limitarea gratuitaților...

- "A fost o discuție legata de modul in care propunerea noastra la Finanțe pentru rectificare se va face. Saptamana aceasta va fi o discuție pe tema rectificarii. Este vorba de ceea ce de foarte mulți ani romanii solicita – pensiile speciale. Credem ca o varianta normala ar fi de a plafona la…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici a prezentat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National, masurile economice care vor fi luate, in perioada urmatoare. El a spus ca masurile convenite in sedinta PSD nu au fost luate din lipsa de bani ci pentru "sustenabilitate financiara". Eugen…

- Pensiile speciale vor fi incluse intr-un pachet de masuri privind modul in care banul public sa fie cat mai bine cheltuit, care va fi discutat in prealabil in Guvern si Coalitie si care trebuie corelat cu rectificarea bugetara, a declarat, miercuri seara, ministrul de resort, Eugen Teodorovici.…

- Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu spune ca nu este normal sa existe pensii speciale de peste 10.000 de lei si a precizat ca ideea impozitarii acestora este buna, atata timp cat nu sunt afectate pensiile bazate pe contributivitate. Fostul ministru al Muncii a spus ca, in opinia…

- ”Pentru mine, edificator a fost un interviu pe care domnul Rareș Bogdan ni l-a acordat noua, celor de la DCNews, in care dansul ne spune ca din masuratorile pe care le-au facut, lumea este impotriva pensiilor speciale. Unul dintre predicatele campaniei electorale, atat din partea PNL, cat și din…