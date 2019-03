Teodorovici, despre Iohannis: Deja sare calul! 'Doamna prim ministru este un diplomat, o urmaream cu admiratie si nu am chestia asta sa perii pe cineva... Spune lucrurilor pe nume, dar totusi este foarte diplomata. Eu, in schimb, m-am cam saturat de aceasta diplomatie si deja o iau ca pe o ofensa din partea domnului presedinte, care isi permite deja prea mult. Acum o iau si personal cand spune ca e un buget al rusinii, ca am masluit cifre, ca am ascuns, ca am furat... Daca este atat de sigur pe domnia sa ca va avea un nou mandat, de ce nu-si pune pe masa astazi demisia si sa spuna asa: 'Eu sunt convins ca asa este, ca mine! Daca e ca mine,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

