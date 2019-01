Stiri pe aceeasi tema

- Update: Ionuț Mișa a fost inlocuit cu Mihaela Triculescu Ministrul de Finanțe a anunțat, joi, ca i-a cerut premierului revocarea din funcția de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a predecesorului sau, Ionuț Mișa, urmand ca Viorica Dancila sa ia o decizie. Teodorovici a spus…

- Premierul Viorica Dancila a semnat, joi, decizia de numire a Mihaelei Triculescu, economist cu peste 19 ani de experienta in mediul privat, in functia de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), cu rang de secretar de stat. Ea il inlocuieste pe Ionut Misa.…

- In ultimii trei ani, Mihaela Triculescu a fost practician in insolventa, asigurand managementul procedurii de insolventa pentru mai multe companii. Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3, intrebat fiind daca este in regula sa ia o persoana din mediul privat și sa o numeasca in fruntea…

- Razboiul deschis dintre ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, și șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), Ionuț Mișa, a atins in aceste zile cote greu de imaginat, activitatea a peste 50.000 de contribuabili mijlocii fiind practic blocata de la 1 noiembrie 2018....

- Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a anunțat, ca, saptamana viitoare, va fi analizata activitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), iar masurile luate pot fi chiar de demitere a unor angajați, inclusiv a șefului ANAF, daca nu sunt schimbate anumite lucruri,…