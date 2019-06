Stiri pe aceeasi tema

- Scutirea IT-istilor de plata impozitului pe venit a fost o abordare corecta si am avut discutii cu patronate din industria textila si prelucratoare pentru a extinde masura si in aceste domenii, a declarat, luni, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Ati vazut ca eu nu am avut o reactie pe acest…

- Veste majora pentru șoferii din Romania! Anunțul a fost facut, in urma cu puțin timp, de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Acesta pune din nou presiune pe ANAF! Potrivit oficialului, romanii iși vor primi banii pe taxa auto pana la finalul lunii mai. „Stiti ca eu am anuntat foarte clar ca voiam…

- Guvernul Romaniei ar putea adopta, in luna mai, o amnistie fiscala, care sa includa ștergerea penalitaților și dobanzilor datorate, precum și eșalonarea datoriei de baza, potrivit hotnews.ro. Eugen Teodorovici , ministrul Finanțelor, a declarat, joi, ca Executivul de la Palatul Victoria este interesat…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene ia in calcul inclusiv scenariul anularii ideii de Brexit in urma unui al doilea referendum care ar putea fi organizat pe aceasta tema, a declarat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la finalul primei zile a reuniunii informale a ministrilor…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a criticat dur Uniunea Europeana, in cadrul conferintei cu tema „Semestrul european: Raportul de țara pentru Romania 2019”, menționand ca informațiile din raportul Comisiei privind Romania sunt puse intr-un context nefavorabil. Ministrul acuza ca statele membre…

- Fostul premier, Victor Ponta, a declarat la Romania TV ca nu-l mai recunoaste pe Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor."Nu stiu ce a patit Orlando. Dupa faza cu "Chiparosule" imi venea sa il intreb daca a baut ceva. Mie venea si imi spunea ca nu poate sa semneze anumite lucruri, iar acum…