Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat joi ca Guvernul va lua o decizie astfel incat persoanele care au donat bani in cadrul campaniei privind achizitia operei de arta "Cumintenia Pamantului" sa isi poata recupera sumele platite. "Noi, ca si Guvern, trebuie sa veghem in primul si…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un memorandum care vizeaza obligarea companiilor de stat sa participe la licitatiile publice. 'Este un memorandum care duce la cresterea (...) competitivitatii companiilor detinute majoritar sau integral de stat, prin intermediul procedurilor de achizitie publica',…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, ca plata obligatiilor fiscale se va face prin stopaj la sursa in privinta persoanelor care incaseaza drepturi de autor. "O singura precizare vreau sa mai fac legat de aceasta ordonanta, si anume drepturile de autor. Aici…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici este suparat ca Tarom nu a depus o oferta, dupa ce MFP a vrut sa achiziționeze bilete de avion; Toate companiile statului vor fi obligate sa participe la licitații, potrivit unui memorandum adoptat, joi, de Executivul Dancila. ”Am avut, ca orice instituție…

- Un contribuabil poate beneficia de o reducere de 5% a contributiilor platite catre stat daca plateste anticipat pana la finalul anului si inca 5% daca depune declaratia unica online, reducerea totala fiind de 10%, iar cei care sunt si salariati vor fi scutiti de plata CAS si CASS in cazul veniturilor…

- Guvernul provinciei chineze Sichuan si-a asigurat o finantare de 10 miliarde de yuani (1,58 miliarde de dolari americani) pe urmatorii cinci ani pentru a infiinta un parc national urias dedicat ursilor panda, Giant Panda National Park, cu o suprafata de trei ori mai mare decat cea a parcului national…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii sa aiba aceasta varianta in locul detentiei. "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale. "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie. Eu am discutat in ultimele zile cu multi…

- Teodorovici, despre recuperarea prejudiciilor: "Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie" Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii…

- Soluția nu este trimiterea la inchisoare a corupților. Aceasta este viziunea ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, privind recuperarea prejudiciilor din cazurile de acest tip, de care ar trebui sa se ocupe ANAF. Declarația sa vine in contextul in care șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, declara, la…

- Pentru a treia iarna consecutiva, locatarii unui bloc din centrul Capitalei infrunta noptile geroase fara incalzire. Administratorul blocului polar a fugit cu banii de intretinere si a lasat in urma o datorie uriasa. Iar acum oamenii indura frigul cu multiple straturi de haine si aeroterme.

- Dupa ce a lasat primariile cu un mare gol in bugete prin reducerea impozitului pe venit, Guvernul pregateste o Ordonanta de Urgenta prin care sa le acorde acestora imprumuturi din banii de privatizare, care urmeaza a fi folosite pentru constructia de drumuri, locuinte, crese.

- Un fost președinte al Curții Constituționale, profesorul Ioan Vida, susține ca președintele Klaus Iohannis este obligat sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. „Atunci cand s-a facut Constitutia asta, din care eu am scris o parte buna, s-au stabilit competentele legate. Aceste competente…

- Guvernul ar urma sa adopte, in sedinta de joi, o noua Ordonanta de Urgenta, de aceasta data pentru a rezolva problemele din Legea salarizarii legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale, in conditiile in care persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii…

- Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat in procesul in care organizatia nonguvernamentala "Asociația Cultural-Universala Mihai Eminescu" il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca nu formulat niciun raspuns la cererea ca Ministerului de Externe sa ii fie transmise propuneri pentru acordarea de "sprijin…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca in urmatoarele zile se va face o prezentare a formularului unic, care va fi depus o singura data pe an si va genera o singura plata. "Va fi un singur formular, va fi depus o singură dată pe an, va fi o plată. (...) Un lucru…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Declaratie unica si schimbarea calcularii contributiilor. Ministrul Finantelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, a declarat ca Guvernul isi propune sa rezolve problemele aparute dupa transferul contributiilor sociale si modificarea Codului fiscal. Astfel, in locul Declaratiei 600, care i-a bulversat…

- Regiunea Vest știe sa cheltuie banii europeni alocați. De exemplu, pentru dezvoltarea microintreprinderilor și a intreprinderilor mici și mijlocii numarul de cereri de finanțare depuse depașește cu mult valoarea alocata acestor axe. In cadrul apelului de proiecte 2.1A Microintreprinderi…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social, scrie Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social, transmite Agerpres. “Nu vorbesc despre o impozitare ...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social, informeaza...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Formularul 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical si ca nimeni nu isi va pierde aceasta calitate, adaugand ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care sa comaseze cele cinci formulare intr-unul singur.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social. "Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia…

- Oamenii de afaceri din Romania sustin ca anul 2017 a fost probabil unul dintre cele mai agitate din punct de vedere fiscal, dar spun ca nu cer de la Guvernul taxe mai mici sau scutiri, ci stabilitate si predictibilitate fara de care nu pot sa se dezvolte.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat ca miercuri au avut loc la minister discuții cu reprezentanții CES referitoare la ordonanța de urgența privind salariile. Ludovic Orban: Incepand de astazi orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul Astfel, Angajatii part-time,…

- Angajatii part-time, din cele patru categorii cuprinse in OUG-ul avizat joi de Consiliul Economic si Social (CES), vor plati contributii sociale doar pentru sumele primite, restul, pana la suma aferenta salariului minim pe economie, urmand a fi suportata de angajator, a afirmat joi ministrul Finantelor,…

- Soluția pentru controversatul formular 600 – a carui depunere a fost amanata – este in lucru la Ministerul de Finanțe, iar ministrul Eugen Teodorovici spera sa fie definitivata in urmatoarele zile. In noul mecanism pe care ministrul urmeaza sa i-l prezinte premierului Viorica Dancila „柞 sa vedeți ca…

- Prin emiterea OUG din 31 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial, Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie, motivul principal fiind, asa cum reiese din anunturile oficiale, simplificarea procedurii de declarare. Insa, acest OUG nu aduce modificari OUG 79/2017, care stabileste…

- In ultimele zile, in pofida declaratiilor oficiale privind posibilitatea renuntarii la Formularul 600, sute de aradeni au mers la ghiseele AJFP cu documentul completat, in timp ce zeci de persoane s-au prezentat marti, dupa anuntul ministrului de Finante potrivit caruia formularul nu mai trebuie…

- Declarația 600 va fi eliminata, astfel ca persoanelor fizice care trebuie, conform legii actuale, sa depuna formularul la Fisc pana la 31 ianuarie le este transmis chiar de ministrul Finanțelor ca nu are rost sa mai depuna documentul. Aceasta deoarece Guvernul va amana termenul de depunere,…

- Unica.ro a stat de vorba cu un trainer in educație financiara și a aflat ponturi pentru a-ți economisi banii fara sa te frustrezi și cum sa iți manageriezi eficient bugetul familiei. Vezi și: Top 5 femei puternice care ne-au inspirat in 2017 Adrian Asoltanie este trainer in educație financiara și,…

- Vicepreședintele PNL al Consiliului Județean Brașov, Adrian Gabor, a prezentat, intr-o conferința de presa, un rezumat al Carții Negre a guvernarii PSD, al carei mesaj, concentrat este „2017 – Un an pierdut pentru Romania. PSD dauneaza grav romanilor”. In esenta, iata ideile principale: Din totalul…

- „Guvernul cel rau” nu aloca bani pentru Arad, spun mereu liberalii din conducerea Consiliului Judetean Arad. Numai ca, in timp ce a incheiat anul 2017 cu un excedent bugetar de aproape 26 de milioane de euro, adica nu i-a cheltuit, Consiliul Judetean Arad spune ca nu primeste bani de la Guvern si ca…

- Asta inseamna ca din TVA-ul platit de firmele aradene niciun leu nu ramane in Arad, toți banii sunt dirijați inspre județele PSD. Cand Consiliul Județean le-a cerut consilierilor județeni și parlamentarilor PSD sa se opuna acestui furt, și consilierii PSD și parlamentarii PSD au acuzat Consiliul Județean…

- UPDATE Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, luni, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, decizia a fost luată în urma unei…

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, informeaza DPA, citat de Agerpres.

- SC Parking Focșani SA, societate care se ocupa de parcarile din municipiu, sta prost la capitolul organizare și ”expediaza”cat mai repede șoferii care indraznesc sa dea telefoane la sediul din str. Ștefan cel Mare nr. 21, pentru a solicita diverse detalii. Astazi, am telefonat la numarul 0337.401.513,…

- Dimensiunea dezastrului a fost descoperita la discutiile din Parlament pe bugetul din acest an. Cei din Ministerului pentru Mediul de Afaceri au spus ca s-au facut plati de 200.000 de lei catre 23 de beneficiari ai programului Start Up Nation. Un total de un milion de euro dintr-o finantare promisa…

- Guvernul camerunez a arestat numerosi activisti anglofoni, in urma unor proteste pasnice, in incercarea de a descuraja elementele care ar putea perturba stabilitatea, in zonele din Camerun in care se vorbeste limba engleza. De exemplu, un cunoscut activist si avocat. Agbor Nkongho, risca pedeapsa cu…

- Numerosi politicieni au transmis, duminica, mesaje de Anul Nou pe Facebook, in care le-au urat romanilor sa aiba un 2018 mai bun, mai prosper, plin de bucurii si sanatate. Oamenii politici au tinut sa precizeze ca 2017 a fost un an al provocarilor si al deciziilor importante.Citeste si: Lider…

- Sumele de bani colectate în vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamântului", realizata de sculptorul Constantin Brâncusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei

- Guvernul a decis returnarea catre donatori a sumelor de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta „Cumintenia Pamantului”, realizata de sculptorul Constantin Brancusi. Banii se restituie donatorilor integral din contul de disponibilitati deschis…

- Sumele de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamantului", realizata de sculptorul Constantin Brancusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei ordonante de urgenta a Guvernului, publicata vineri in Monitorul Oficial.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, ca le doreste tuturor politicienilor acelasi lucru in 2018: sa ofere un cadou Romaniei in anul Centenarului, sa fie anul care uneste, nu care dezbina romanii si sa fie anul in care toti sa traga ” in aceeasi directie si cu viteza maxima in directia cea…

- Nemultumiti ca nu si-au luat salariile la timp circa 100 de angajati ai societatii locale de transport in comun din Galati au protestat in fata Primariei Galati. Oamenii erau suparati ca, desi se apropie sarbatorile, nu se stie ce se intampla cu banii lor. Presedintele sindicatului a explicat de unde…