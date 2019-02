Controalele demarate anul trecut la agentii economici din zona de sanatate au aratat ca exista situatii de decontari duble, dar rezultatul final va fi prezentat de ministrul Sanatatii, a anuntat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Anul trecut, am demarat astfel de verificari in comun, Ministerul Finantelor, Ministerul Sanatatii. Cred ca au fost cinci operatori in aceasta zona, daca nu ma insel. Nu spitale. Sunt cinci agenti economici in zona aceasta de sanatate. Au fost facute verificari pentru a vedea daca sunt decontari duble, decontari de mai multe ori si din pacate…