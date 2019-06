Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali din Guvernul Romaniei, parlamentari, reprezentanti ai administratiilor publice centrale si locale si ai companiilor cu activitate de constructii participa, miercuri, la prima editie a conferintei "Upgrade Romania - Marile proiecte de investitii din 2019". La eveniment sunt asteptati,…

- Programul Prima casa va fi înlocuit de altul denumit „O familie, o casa”, despre care HotNews.ro a mai scris aici. De asemenea, potrivit ministrului Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, sunt mulți români care așteapta acest nou program „care e mult mai bun decât…

- Programul de guvernare trebuie actualizat la cerintele de astazi ale pietei, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa. "Programul de guvernare este un...

- Mai multe organizatii neguvernamentale au adresat o petitie Guvernului, solicitand ca finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sa fie asigurata din nou de la bugetul de stat si nu prin bugetele locale. Documentul este semnat de catre Consiliul National…

- Un ordin al ministrului Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici a fost publicat in Monitorul Oficial. Acesta prevede, printre altele, ca unitațile care emit tichete de masa, cadou, creșa, culturale și vouchere de...

- Romania are un plan foarte bine stabilit in privinta trecerii la moneda euro, iar obiectivul ramane clar anul 2024, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in preambulul reuniunii Eurogrup si reuniunii informale a ministrilor de finante (ECOFIN), organizate la Bucuresti,…

- Vice-presedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, vice-prim ministrul Romaniei, Viorel Stefan, si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, participa, joi, la conferinta "Coordonarea politicilor economice la nivelul UE, un rol reinnoit pentru Semestrul European", organizata in marja…

- USR cere demisia ministrului de Finante, a declarat deputatul Claudiu Nasui, care a afirmat ca Eugen Teodorovici "a falsificat datele privind deficitul bugetar". "Cerem foarte ferm demisia domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, pentru că a falsificat datele privind…