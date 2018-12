Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a confirmat, sambata, ca, la nivelul ministerului de resort, se discuta despre modificarea split TVA, ca urmare a solicitarilor venite de la nivel european.„Comisia ne-a facut o scrisoare, in acest sens, spunand nu foarte clar intr-un sens sau…

- "Ultima discutie pe care am avut-o azi cu domnul ministru Teodorovici (ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici n.r) si cu doamna premier (Viorica Dancila n.r), de la 1 ianuarie 2019 intra in vigoare acel 1/4 din diferenta salariala unde suntem acum si unde vom fi in 2022, deci 25% din aceasta diferenta.…

- O eventuala schimbare a modului de incasare a TVA se va aplica de la 1 ianuarie 2019, a declarat sambata ministerul Finanțelor, Eugen Teodorovici, la Antena 3, ca reacție la solicitarea Comisiei Europene de eliminare a plații defalcate a TVA.„O sa vad cum au fundamentat, discutam in Guvern…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, contrazice expertii Comisiei Europene care au revizuit in scadere estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018. Teodorovici spune ca Guvernul ia in calcul estimarile transmise de CE sau FMI, insa cresterea economica din acest an va…

- O noua rectificare bugetara va avea loc luna aceasta, a anuntat joi ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca Administratia Prezidentiala nu a solicitat bani in plus, ceea ce inseamna ca prima rectificare, cand au fost taiate fonduri de la institutie, a fost corecta.

- Florin Citu a facut scris sambata, pe Facebook, ca PSD si ALDE nu mai aplica legea salarizarii unitare si recunosc falimentul programului de guvernare. "PSD i-a tradat si i-a mintit pe romani. Romania in criza economica - PSD introduce masuri de AUSTERITATE in 2019!!! Intr-un…

- Salariul minim pe economie ar putea creste la 2.050 lei inainte de 1 ianuarie 2019, a declarat marti, la TVR1, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca se face o analiza la ministerul de resort. "Cel târziu de la 1 ianuarie 2019 (va creşte salariul minim pe economie n.r).…

- Dobanzile sunt insa mai mari decat cele de anul trecut, semn ca credibilitatea Romaniei pe piețele financiare este in scadere, iar bancherii speculeaza foamea Guvernului de bani. Cu exact un an in urma Guvernul se imprumuta de un miliarde de euro, suma pentru care platea pe zece ani un cupon de 2,375%,…