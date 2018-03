Teodorovici, despre cei care au dat bani pentru "Cumintenia Pamantului": Oamenii sa-si recupereze sumele

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ ‘schimba fundamental’ acest mecanism de plata a contributiilor. ‘Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…

- "Noi, ca si Guvern, trebuie sa veghem in primul si in primul rand interesul contribuabilului. (...) Vizavi de acest subiect punctual, trebuie sa discutam la nivelul Guvernului, cu toti colegii, cu ministrul Culturii, la nivelul echipei guvernamentale si vom lua o decizie astfel incat oamenii sa-si…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un memorandum care vizeaza obligarea companiilor de stat sa participe la licitatiile publice. "Este un memorandum care duce la cresterea (...) competitivitatii companiilor detinute majoritar sau integral de stat, prin intermediul procedurilor de achizitie…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat joi ca Guvernul va lua o decizie astfel incat persoanele care au donat bani in cadrul campaniei privind achizitia operei de arta "Cumintenia Pamantului" sa isi poata recupera sumele platite.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat joi ca Guvernul va lua o decizie astfel incat persoanele care au donat bani in cadrul campaniei privind achizitia operei de arta "Cumintenia Pamantului" sa isi poata recupera sumele platite. "Noi, ca si Guvern, trebuie sa veghem in primul si…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un memorandum care vizeaza obligarea companiilor de stat sa participe la licitatiile publice. 'Este un memorandum care duce la cresterea (...) competitivitatii companiilor detinute majoritar sau integral de stat, prin intermediul procedurilor de achizitie publica',…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ schimba fundamental acest mecanism de plata a contributiilor, scrie agerpres.ro.Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, joi, cand are loc sedinta de Guvern, ca, in cazul depunerii declaratiei unice online, pana la finalul anului, un contribuabil poate beneficia de o reducere cumulata de 10%. De asemenea, Teodorovici a precizat ca cei care sunt si salariati vor fi scutiti…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ "schimba fundamental" acest mecanism de plata a contributiilor. "Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care a precizat ca actul normativ "schimba fundamental" mecanismul de plata a contributiilor. "Această ordonanţă de urgenţă…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ "schimba fundamental" acest mecanism de plata a contributiilor.

- Fostul premier Victor Ponta vine vine cu o noua replica dupa acuzațiile formulate, marți seara, de Liviu Dragnea la Antena 3 privind modul in care a fost format guvernul Ponta in 2012, dupa caderea Cabinetului Mihai Razvan Ungureanu. Citește și: Dragnea, despre Ponta: „A facut Guvernul intr-o…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentantii asociatiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down si pacientilor cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii solutiilor la problemele cu care se confrunta.La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat…

- Guvernul a decis soarta romanilor care au contracte de drepturi de autor. Chiar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a facut anuntul in direct la Antena 3. Ministrul a anuntat cine trebuie sa completeze Declarația unica, dar și ce se va intampla cu cei care sunt cu drepturi de autor.Citeste…

- Guvernul PSD-ALDE a decis, anul trecut, ca incepand cu 1 ianuarie 2018, PFA-urile (persoane fizice autorizate) sa plateasca contributii la sanatate si la pensii (CAS si CASS) calculate la nivelul salariului minim brut pe economie (1.900 de lei). Astfel, indiferent de suma castigata, obligatia…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, in cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, referitor la recuperarea prejudiciilor din dosarele de corupției, lucru ce cade in sarcina ANAF, ca soluția nu este trimiterea la inchisoare a celor gasiți vinovați in astfel de cazuri. Refuzul…

- Pana pe 31 decembrie 2018, statul roman intenționeaza sa restituie integral donatiile facute pentru „Cumintenia Pamantului”. Proiectul de hotarare semnat de prim-ministrul Viorica Dancila se afla in dezbatere publica pana pe 10 martie. Sumele de bani colectate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta…

- Sumele care au fost donate pentru achizitionarea sculpturii Cumintenia Pamantului vor fi returnate pana la finele acestui an, un proiect de hotarare de Guvern care prevede detaliile actiunii find supus consultarii publice, pe siteul Ministerului Culturii, pana la 10 martie. Sumele care…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, pregatește masuri care ii sperie pe bugetari.Potrivit declarațiilor ministrului, toate instituțiile de stat vor face o evaluare pentru a afla de cați oameni au de fapt nevoie, astfel incat angajații care doar plimba hartii sa fie indepartați.…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, pregatește masuri care ii sperie pe bugetari. Toate instituțiile de stat vor face o evaluare pentru a afla de cați oameni au de fapt nevoie, astfel incat angajații care doar plimba hartii sa dispara din schema. Articolul Veste SOC pentru angajatii de…

- Orice crestere de inflatie, ROBOR sau curs de schimb reprezinta o ingrijorare, dar vom discuta cu guvernatorul Mugur Isarescu, saptamana viitoare, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului.

- Guvernul a discutat despre Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii si sper ca in urmatoarele saptamani sa avem un punct de vedere foarte clar, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la inaugurarea anului bursier 2018. "Sper ca in urmatoarele zile, saptamani sa avem…

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala…

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala ce sa dispara.…

- Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului.Citeste si: Lider PSD, ULTIMATUM pentru ministrul Justiției: 'Fie ia masuri radicale,…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. "S-a prorogat termenul până la 15 aprilie (termenul pentru…

- Autoritatile discuta marti si miercuri cu privire la eventualele scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, ca urmare a transferului contributiilor sociale, a anuntat, marti, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. "Astazi si maine la Ministerul…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social. „Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia mult mai bine…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa…

- Oamenii de afaceri din Romania sustin ca anul 2017 a fost probabil unul dintre cele mai agitate din punct de vedere fiscal, dar spun ca nu cer de la Guvernul taxe mai mici sau scutiri, ci stabilitate si predictibilitate fara de care nu pot sa se dezvolte.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat ca miercuri au avut loc la minister discuții cu reprezentanții CES referitoare la ordonanța de urgența privind salariile. Ludovic Orban: Incepand de astazi orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul Astfel, Angajatii part-time,…

- Angajatii part-time, din cele patru categorii cuprinse in OUG-ul avizat joi de Consiliul Economic si Social (CES), vor plati contributii sociale doar pentru sumele primite, restul, pana la suma aferenta salariului minim pe economie, urmand a fi suportata de angajator, a afirmat joi ministrul Finantelor,…

- Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul sedintei Consiliului Economic si Social (CES).Citește și: Mihai…

- Soluția pentru controversatul formular 600 – a carui depunere a fost amanata – este in lucru la Ministerul de Finanțe, iar ministrul Eugen Teodorovici spera sa fie definitivata in urmatoarele zile. In noul mecanism pe care ministrul urmeaza sa i-l prezinte premierului Viorica Dancila „柞 sa vedeți ca…

- Guvernul va repara haosul creat de Declarația 600 printr-o noua ordonanța de urgența. Reaminitm, Executivul a amanat pana pe 15 aprilie termenul de depunere a formularului in cauza, insa nu a amanat și termenul privind prima plata, care este 25 aprilie. Libertatea a avertizat inca de saptamana trecuta…

- Eugen Teodorovici, desemnat ministrul Finanțelor Publice, a declarat, ieri, ca Guvernul amana implementarea Formularului 600, timp in care poate lua decizia de a abroga aceasta masura, afirmand ca cetațenii nu vor mai fi obligați sa mai depuna acest formular, informeaza MEDIAFAX.„Pe 31 este ...

- Eugen Teodorovici, desemnat ministrul Finantelor Publice, a declarat, luni, ca Guvernul amâna implementarea Formularului 600, timp în care poate lua decizia de a abroga aceasta masura, afirmând ca cetatenii nu vor mai fi obligati sa mai

- Eugen Teodorovici, desemnat ministrul Finantelor Publice, a declarat, luni, ca Guvernul amana implementarea Formularului 600, timp in care poate lua decizia de a abroga aceasta masura, afirmand ca cetatenii nu vor mai fi obligati sa mai depuna acest formular.

- Ministrul propus la Finante, Eugen Teodorovici, cauta bani pentru pensii. Acesta a declarat dupa audierile în fata parlamentarilor ca asteapta ca legea pensiilor sa fie gata pentru a vedea câti bani sunt necesari pentru majorari. Programul de guvernare prevede cresteri de…

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, sustine Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. "Nu se va adopta în acest an nicio taxă suplimentară, nicio creştere a unei taxe, impozit şi aşa…

- Stefan a fost avizat luni cu 41 de voturi pentru, 16 impotriva si nicio abtinere. Viorel Stefan a fost ministru de Finante in Cabinetul Grindeanu, in perioada ianuarie-iunie 2017.”Eu nu am plecat din pozitia de ministru de Finante din cauza unei divergente sau a unui conflict. A fost optiunea…

- Dragnea anunța eliminarea Declarației 600, in perioada urmatoare. Liderul PSD a declarat, la intrarea in sediul PSD, unde incepe ședința Comitetului Executiv Național, ca a discutat cu cei din Guvern, care urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, dupa discuția cu șeful PSD, Liviu Dragnea, ca nu a fost informat de dorința premierului Tudose de a face restructurare. „Lucrurile importante le am in vedere și impreuna cu colegii mei asiguram funcționarea aparatului Senatului. Am vazut…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018 au intrat in vigoare unele masuri propuse de coalitia de guvernare PSD-ALDE, sustinandu-se ca vor aduce in viata populatiei o ”revolutie fiscala”, dar care vor produce non-efecte si se vor dovedi ca fiind false sustineri economico-sociale pentru populatie. Masura…

- Zeci de persoane au murit și sute au fost aruncate în închisoare, în Camerun, dupa ce mai oamenii au ieșit în strada pentru a cere ca limba engleza sa fie folosita în școli și în salile de judecata. Guvernul camerunez a arestat numeroși activiști anglofoni,…

- Demonstratiile in Teheran si in alte orase din tara au continuat dupa ce un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva coruptiei si a conditiilor de trai. Autoritatile iraniene dau vina pe anti-revolutionari si pe agentii puterilor straine pentru izbucnirea acestor…

- Sumele de bani colectate în vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamântului", realizata de sculptorul Constantin Brâncusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei

- Sumele de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta ‘Cumintenia Pamantului’, realizata de sculptorul Constantin Brancusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei ordonante de urgenta a Guvernului, publicata vineri in Monitorul Oficial.…

- Guvernul trimite angajații ANAF sa-și produca singuri suplimente salariale din sumele impuse celor controlați. Asta reiese dintr-un proiect de ordonanța, pus miecuri in dezbatere publica, și care ar permite ANAF sa pastreze 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii angajaților.…