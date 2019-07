Stiri pe aceeasi tema

- Cațiva protestatari au incercat sa blocheze ieșirea din curtea sediului PSD din Baneasa a mașinii in care era primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, la finalul ședinței CEx al partidului. Manifestanții strigau lucruri precum „Dormiți bine?” sau „Puneți-va in locul parinților”.A fost…

- Uniunea Salvati Romania cere demisia ministrului de Interne, Nicolae Moga, considerand ca acesta "nu poate duce MAI spre depolitizare si reforma profunda" si dezaproba modul in care reprezentantii Politiei Romane au tratat Parlamentul in contextul audierilor convocate la Comisia de aparare din Camera…

- Klaus Iohannis a declarat, duminica seara, legat de cazul din Caracal, ca Executivul trebuie sa se gandeasca daca nu este vinovatul moral, sustinand ca toti cei care au gresit trebuie sa fie sanctionati, indiferent daca sunt de la Interne, STS sau alte institutii. Președintele a adaugat ca, in ședința…

- Sute de oameni s-au strans sambata seara in București, la un protest in Piața Victoriei, dupa crimele de la Caracal. Protestatarii au pornit in marș catre Ministerul de Interne, strigand sloganuri antiguvernamentale.

- ”​Vreau sa va mulțumesc ca ați acceptat sa fac o declarație de presa. Nu e o conferința de presa- am luat niște masuri pe care vreau sa vile comunic. Am dispus masuri privind evaluarea actului managerial la toate unitațile IPJ Olt. Voi propune în ședința de miercuri alte propuneri de înlocuire”,…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca urmareste indeaproape cazul de la Caracal, iar ministrul de Interne, Nicolae Moga, va sta acolo ”atat cat este necesar”. ”STS a raspuns in cel mai iresponsabil mod la toate intrebarile”, a scris Dancila pe Facebook, care i-a solicitat directorului serviciului lamuriri…

- Ministrul de interne Nicolae Moga se deplaseaza la Caracal, impreuna cu secretarul de stat Nucu Marin."Avand in vedere gravitatea situației de la Caracal, in urma discuțiilor cu prim-ministrul Viorica Dancila, ministrul afacerilor interne, Nicolae Moga, impreuna cu secretarul de stat Gheorghe…

- Premierul Viorica Dancila l-a sunat in aceasta dimineata pe presedintele Klaus Iohannis, cerandu-i sa semeneze cat mai repede decretele de investire pentru noii ministri propusi de PSD: Nicolae Moga (Interne), Ramona Manescu (Externe) si Mihai Fifor (vicepremier pentru Parteneriate Strategice). Potrivit…