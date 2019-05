Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la Nucet, in judetul Dambovita, ca ANAF trebuie sa aduca mai multi bani la buget, sustinand ca trebuie sa creasca gradul de colectare la 30% din PIB. "Vizavi de partea de colectare, trebuie sa fie mai bun. Nu pot sa ma declar…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca isi doreste ca prin amnistie fiscala, redenumita restructurare financiara, Guvernul sa dea o sansa in principal companiilor publice, care au datorii mari catre stat, sa se salveze de la inchidere. Ministrul a precizat că amnistia…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca se lucreaza la un pachet de masuri in ceea ce priveste restructurarea financiara atat pentru companiile de stat, cat si pentru cele private. Masurile ar putea fi facute publice in luna mai. „Restructurarea aceasta financiara este o masura pe care…

- Amnistia fiscala pentru firme va fi discutata public in luna aprilie, a anunțat ministrul finanțelor Eugen Teodorovici. Viitoarea lege urmarește sa acorde un sprijin companiilor de stat cu mari dificultați, dar cei care nu iși platesc de acum inainte datoriile nu au motive de bucurie, susține Teodorovici,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti seara, la TVR 1, ca OUG 114 va fi modificata, iar „taxa pe lacomie” se schimba in „stimulent pentru harnicie”, prin care bancile sa finanteze economia reala. Teodorovici a mai declarat ca in aprilie Guvernul ar putea aproba amnistia fiscala.…

