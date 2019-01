Teodorovici, demitere șef ANAF. Chirieac: Un lucru este evident Unul dintre principalele reprosuri care i se aduc sefului ANAF sunt legate de incasari. "Incasarile sunt deficitare in zona multinationalelor pentru ca multinationalele - nu doar in Romania, ci peste tot in lume - se optimizeaza fiscal foarte bine. De altfel, de la 1 ianuarie, a intrat in functiune o directiva europeana, cu cinci puncte, care obliga multinationalele sa plateasca mai mult impozit in tara unde fac plus valoare. In cazul nostru, in Romania. ANAF-ul ca si DNA-ul a evitat orice afacere privind multinationalele. Ele sunt foarte influente politic in extern, au avocati foarte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mari bancheri din Romania au lansat, vineri, un mesaj fara precendent catre Guvern, spunand ca noile masuri anuntate de Ministerul de Finante vor duce la cresterea costurilor de finantare ale populatiei, companiilor si statului, la majorarea inflatiei si implicit la erodarea puterii de cumparare.

- "Scopul acestei vizite a fost asa... am avut trei subiecte de discutie: 1. datoria istorica a celor din Cuba fata de noi; 2. redeschiderea relatiilor comerciale cu Guvernul cubanez; 3. sanatate - subiect de la care am plecat cu doamna ministru Sorina Pintea. S-a facut un acord la nivel guvernamental…

- „Corupția macina democrația și ține captivi milioane de oameni in saracie. Corupția inseamna lipsa autostrazilor, spitale insalubre, școli fara condiții, administrație blocata. Un NU hotarat corupției trebuie sa devina dintr-un slogan, un mod de a fi!” a transmis azi președintele Iohannis, de Ziua…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat atacuri dure la adresa premierului și PSD, precizand ca va lua o hotarare dupa decizia CCR, dar și ca era dispus la discuții pe aceasta tema, dar cel care o „dirijeaza" pe Dancila „s-a grabit". De asemenea, Iohannis a declarat ca premierul nu l-a sunat, iar PSD…

- Klaus Iohannis și-a schimbat opinia cu privire la capabilitatea Romaniei de a prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Dupa plecarea lui Victor Negrescu, președintele Romaniei a declarat ca nu suntem pregatiți sa facem fața unei asemenea provocari. Bogdan Chirieac a declarat la Antena…

- Guvernul a anunțat ca peste 4.000 de posturi vor fi desființate, in 2019! Ministerul de Finanțe a prezentat o decizie prin care 4.143 de posturi nu se vor mai regasi in anul viitor. Din acestea, 3.276 sunt de la ANAF, in timp ce 21 de ministere vor ramane fara 870 de posturi. Cele mai mari taieri…

- Intrebata de relația pe care o are cu ministrul de Finanțe, Lia Olguța Vasilescu a marturisit ca exista o colaborare foarte buna intre ministerul de Finanțe și ministerul Muncii. ''Nu este nicio problema intre noi. Am o colaborare foarte buna cu ministrul de Finanțe.'', a declarat Lia Olguța…

- ''Intotdeauna, intr-un Guvern, ministerul Muncii cu ministerul de Finanțe ar avea ceva de imparțit. In aceasta situație, in acest Guvern, sa știți ca cei doi miniștri chiar lucreaza foarte bine, va poate confirma și doamna Lia Olguța Vasilescu. Noi discutam. Și astazi am discutat aceasta incercare…