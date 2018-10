Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele in cautarea unui loc de munca ar putea avea o putere mai mare de negociere, in ultimul trimestru din acest an, avand in vedere tensiunea din piața muncii și intențiile companiilor de a crește numarul de personal. In aceste condiții, cei care vor sa angajeze vor trebui, in mare masura, sa…

- Piața muncii din Romania este incordata, exista un deficit al forței de munca care va ramane pana diferența de salarii comparativ cu UE se va reduce, susține Liviu Voinea, viceguvernator al Bancii Naționale a Romaiei (BNR)​.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, considera ca Romania are un deficit de forta de munca de un milion de persoane, iar prima masura care trebuie luata este eliminarea prevederii care obliga patronii sa plateasca angajatii din afara tarii la salariul mediu pe economie. „Cel putin un milion de persoane…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, suplimentarea cu 8.000 a contingentului pe tipuri de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania (4.000 permanenti si 4.000 detasati). Potrivit datelor inregistrate de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, pana in luna iulie au fost…

- Guvernul vrea sa suplimenteze cu 5.200 numarul maxim al strainilor din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European, care pot fi adusi la munca in tara noastra, in 2018. La sfarsitul anului trecut, Guvernul a decis ca piata muncii are nevoie in 2018 de cel mult 7.000 de noi lucratori din…