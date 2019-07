Stiri pe aceeasi tema

- "De ce omul care are dreptul la o pensie sa astepte un sistem invechit si intepenit de multe ori, sa astepte o recalculare de pensie. De ce nu alocam noi, statul, o suma pe care am anticipa ca ar fi corecta si dupa recalculare sa inceapa sa se regleze. Omul trebuie sa primeasca astazi cel putin cat…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, ca sistemul de recalculare al pensiilor este unul invechit și ca Guvernul ar trebui sa aloce o suma anticipata de bani pentru pensii, iar dupa recalculare aceasta sa se regleze, transmite Mediafax. „De ce omul care are dreptul la o pensie…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, la o reuniune PSD din Targu Mureș, ca sistemul de recalculare al pensiilor este unul invechit și ca recalcularea pensiei pentru unele persoane se va finaliza cand acestea nu vor mai fi in viața, potrivit Mediafax:De ce omul care are…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a revenit cu precizari asupra temei plafonarii pensiilor si a introducerii unei taxe de solidaritate, dupa ce luni anuntase ca pensiile speciale vor fi taxate suplimentar daca depasesc suma de 10.000 lei.

- Sumele necesare pentru majorarile promise sa aiba loc de la 1 septembrie sunt prinse in buget, a afirmat miercuri ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intrebat despre amanarea dezbaterilor pe Legea pensiilor. "Noi în acest an, ştiţi foarte bine, avem prinse sumele necesare…

- Eugen Teodorovici a spus ca desi exodul medicilor s-a redus cu pana la 40%, personalul medical ramane in continuare insuficient in spitale. Ministrul Finantelor a spus ca medicii plecati in strainatate nu mai pot fi adusi in tara, deoarece acolo se bucura de alte conditii.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat la Romania TV ca nu exista niciun pericol ca la data de 1 septembrie sa nu creasca punctul de pensie cu 15 . Banii sunt prevazuti in bugetul pe 2019, spune Teodorovici. Nu e nimic nou sub soare. Vizavi de pensionari, o spun iar, nu exista niciun pericol…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca in cursul acestei luni se va discuta in Guvern despre amnistia fiscala pentru persoane juridice. "Amnistia fiscală pentru persoanele juridice - a rămas că discutăm în Guvern în cursul lunii mai şi o să prezentăm…