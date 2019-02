Statul roman nu are intentia ca prin Ordonanta 114 sa ia vreun ban de la Pilonul II, ci doar a dat posibilitatea deponentilor de a-si transfera contributiile pe viitor, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la Parlament. "Cum putem sa luam bani de la Pilonul II? Nu e intentia statului roman. Guvernului Romaniei prin OUG 114 nu a spus ca ia vreun ban de la Pilonul II. Am dat doar posibilitatea deponentilor de a-si transfera contributiile pe viitor. Banii depusi pana in prezent raman in Pilonul II, contributiile viitoare se (muta n.r.)...Ati auzit pana azi de vreo decizie a…