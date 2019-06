Teodorovici: Cu acciza la combustibil este o discuţie în continuare Discutia pe tema supraaccizei la carburanti continua, a declarat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Antena 3, mentionand ca va aborda tema cu premierul pentru a vedea momentul cand ar putea fi luata o decizie. "Cu acciza aceasta la combustibil este o discutie in continuare. O sa-i spun si doamnei prim-ministru pentru a vedea exact forma cea mai buna, perioada sau momentul cel mai bun pentru ca o astfel de decizie sa fie si ea dusa. Stiti foarte bine ca sunt o persoana, unii ar spune nu neaparat liberal, liberala in gandire, in sensul ca oricat ar incerca unii si altii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Unele propuneri, idei s-au facut mai repede, altele mai tarziu. Dar niciodata nu renunț la ele. Pana nu sunt contraargumente. Acciza la combustibil este o discuție in continuare. Voi discuta cu premierul pentru forma cea mai buna", a spus ministrul Eugen Teodorovici la Antena 3. In urma cu…

- Remanierea poate fi avuta in vedere si probabil ca va fi o discutie politica la nivelul Comitetului Executiv in urmatoarea sedinta, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intrebat despre viitoarea remaniere guvernamentala. "Da, poate fi avuta in vedere.…

- Remanierea poate fi avuta in vedere si probabil ca va fi o discutie politica la nivelul Comitetului Executiv in urmatoarea sedinta, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,...

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, nu a reusit sa ii convinga, deocamdata, pe ministrii de finante europeni sa renunte la acciza pentru alcool pentru cai care fabrica, in gospodarii, alcool pentru consum propriu, potrivit Antena 3.

- România are un plan foarte bine stabilit în privinta trecerii la moneda euro, iar obiectivul ramâne clar anul 2024, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, potrivit Agerpres, în preambulul reuniunii Eurogrup si reuniunii informale a ministrilor de…

- Romania are un plan foarte bine stabilit in privinta trecerii la moneda euro, iar obiectivul ramane clar anul 2024, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, potrivit Agerpres. "România şi-a stabilit un obiectiv clar (de aderare la euro - n. r.) anul 2024. Chiar…

- Romania are un plan foarte bine stabilit in privinta trecerii la moneda euro, iar obiectivul ramane clar anul 2024, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in preambulul reuniunii Eurogrup si reuniunii informale a ministrilor de finante (ECOFIN), organizate la Bucuresti,…

- Prima rectificare bugetara este planificata in iulie si va viza, printre altele, veniturile in scadere ale unor comunitati locale fata de cele previzionate, a explicat, luni, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "La estimarea de venituri la nivel local, aici pot fi diferenţe. Din ce?…