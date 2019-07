Stiri pe aceeasi tema

- „Potential exista foarte mare. Vor fi foarte multe masuri pe care le promovam in acest an”, a spus Eugen Teodorovici, la Antena 3. Acesta a adaugat ca valoarea PIB-ului este cea mai mare de pana acum, ajungand la 1031 de miliarde de lei. „A crescut cu 34% fata de 2016”, a afirmat ministrul. In privinta…

- Guvernul va face disponibilizari masive in perioada urmatoare in administrația publica, a anuntat ministrul Finantelor Publice, in exclusivitate la Antena 3. Eugen Teodorovici va prezenta un plan de masuri o...

- Discutia pe tema supraaccizei la carburanti continua, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, mentionand ca va aborda tema cu premierul pentru a vedea momentul cand ar putea fi luata o decizie. "Cu acciza aceasta la combustibil este o discuţie în continuare. O să-i…

- Actul normativ care propune scoaterea Vamii din Agentia Nationala de Administrare Fiscala va fi prezentat public saptamana viitoare, a declarat sambata, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Saptamana viitoare veti avea actul normativ, prezentat in mod public, care propune…

- Actul normativ care propune scoaterea Vamii din Agentia Nationala de Administrare Fiscala va fi prezentat public saptamana viitoare, a declarat sambata, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, noteaza Agerpres.

- Cresterea economica de 5% anuntata de Institutul National de Statistica depaseste chiar si estimarea Comisiei de Prognoza, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, care „a tras de urechi” institutiile care inainteaza prognoze pesimiste.

- Dupa ce, ieri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, afirma ca se afla „pe ultima suta de metri“ cu demararea proiectelor privind construirea spitalelor regionale de la Iasi, Cluj si Craiova, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a spus, astazi, ca lucrarile la ...

- Conform sursei citate, decizia agentiei este sustinuta de nivelurile moderate ale datoriei publice si al PIB-ului pe cap de locuitor, precum si de evolutia pozitiva a indicilor dezvoltarii umane, care se situeaza la niveluri superioare fata de alte tari din aceeasi categorie de rating recomandata…