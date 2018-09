Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a povestit, intr-o interventie telefonica la o televiziune, modul cum presedintele Klaus Iohannis a evitat sa se intalneasca cu el si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a vorbi de subiectul rectificarii bugetare.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la demersul presedintelui de a cere Avocatului Poporului sa sesizeze CCR cu privire la bugetul rectificarii bugetare, ca Ordonanta isi produce deja efectele si "viata merge inainte".

- Eugen Orlando Teodorovici nu ar refuza postul de premier al României, daca i s-ar propune acest lucru. ”Cine intra în politica si spune ca nu vrea o astfel de functie înalta e ipocrit”, a declarat ministrul de Finante într-o emisiune…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a afirmat, marti, ca in cazul in care nu primeste in cursul zilei un raspuns de la Administratia Prezidentiala privind convocarea CSAT pe tema rectificarii bugetare, Guvernul va solicita aceasta convocare. Teodorovici a spus ca, in mod normal, saptamana viitoare…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici sarbatorește astazi ziua de naștere. Acesta implinește varsta de 47 de ani, ocazie cu care a declarat ca a fost un an cu reușite, dar și cu multe provocari Articolul Teodorovici de ziua lui: Imi doresc ca peste un an sa pot vedea o națiune romana schimbata in…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, s-a razgandit in privinta amnistiei fiscale: nu este pentru persoanele fizice, ci doar pentru companiile de stat cu datorii istorice. "Nu am facut o trimitere la persoanele fizice sau un alt tip de amnistie decat acela posibil aplicabil companiilor de stat, care…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat la Antena 3 ca iși dorește sa inceapa un razboi cu marii evazioniști din piețele de contrabanda care genereza cele mai mari pierderi la bugetul de...

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici (PSD), a recunoscut vineri ca statul roman nu este inca proprietarul casei din Sibiu care a apartinut familiei Iohannis, dar ii cere presedintelui sa returneze voluntar banii incasati drept chirie in perioada 2001-2015, ca sa dea un exemplu tarii. In acelasi timp,…