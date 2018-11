Timișoara va avea un Centru cultural italian

De la data reînfiinţării sale, în urmă cu doi ani, Consulatul Onorific al Italiei s-a implicat activ în promovarea rolului pe care îl are comunitatea... The post Timișoara va avea un Centru cultural italian appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]